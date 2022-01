Eric Bailly et Wilfried Zaha pourraient manquer Algérie-Côte d’Ivoire

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, et Max Gradel étaient face à la presse ce mercredi, en prélude au match contre l’ Algérie qui aura lieu, jeudi, à l'occasion de la 3e journée de la Can 2021.

Can 2021 - Max Gradel : ‘’ Algérie - Côte d’Ivoire, ça va être un grand match‘’

Les Eléphants de Côte d’Ivoire affronteront les Fennecs d’ Algérie jeudi à l’occasion de la 3e journée de la phase de poule. Classés premiers de la poule E, Max Gradel et ses coéquipiers auront en face les champions en titre actuellement positionnés à la dernière place et qui doivent impérativement gagner cette rencontre pour accéder au prochain tour. Les Eléphants sont donc conscients de ce qui les attend. «Algérie-Côte d’Ivoire, ça va être un grand match entre deux grandes nations », a soutenu Max Gradel.

L'Ivoirien ne veut pas parler de revanche face aux Algériens qui, rappelons-le, avaient sorti les Eléphants en quart de finale lors de la Can 2019 en Egypte. ''Je n'aime pas parler de revanche, mais c'est clair que nous devons gagner'', a-t-il ajouté. De son côté, le sélectionneur Patrice Beaumelle a fait savoir que ses poulains ont été préparés pour cette rencontre. « On s’est préparé pour jouer les trois matches en respectant les trois équipes. Tous les matches sont compliqués. C’est ce qui rend cette compétition magique. On prépare chaque match pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut être plus tueur, plus déterminé», a-t-il indiqué.

Concernant l'état de santé des membres de son groupe, Patrice Beaumelle a affirmé que deux joueurs sont présentement à l’infirmerie. Il s’agit d’Eric Bailly et de Wilfried Zaha qui pourraient ne pas être alignés ce jeudi. « Concernant l’infirmerie, Éric Bailly est toujours sous contrôle du staff médical. Il ne s’est pas entraîné les deux derniers jours. Il récupère bien. Nous espérons compter sur lui pour le match contre l’Algérie. Zaha fait ses soins. Il est tombé sur son épaule. Les joueurs récupèrent bien. J’espère que tout le monde récupère bien pour le match», a affirmé Patrice Beaumelle.