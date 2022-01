Expo Dubaï 2020: Safety Promo "vend" Haïti et sa culture à Dubaï

Safety Promo, structure spécialisée dans la promotion de la culture haïtienne, est présente à l'Expo Dubaï 2020, un évènement de renommée mondiale dont le lancement a eu lieu le 1er octobre 2021 dans la capitale émirati.

Expo Dubaï 2020 : Une structure numérique met en évidence les atouts de Haïti à Dubaï

C'est le 9 décembre 2021 que le Président directeur général, Bedoite Judelin, et son équipe sont arrivés à Dubaï. Pour sa première participation, l'équipe de Safety Promo s'est réjouie de la présence remarquée de Haïti à cet évènement mondial qui attire plus de 6 millions de visiteurs chaque année.

" Haïti a bien sûr fait son acte de présence non seulement avec un pavillon mais aussi avec un média d'origine haïtienne accrédité parmi plus de 185 pays présents à l'expo universelle », confie Bedoite Judelin, PDG de la plateforme de marketing en ligne dont le principal objectif est la promotion de la culture haïtienne à travers le web", s'est rejoui Bedoite Judelin.

Il a également salué la présence à cette édition, de sommités du monde sportif et culturel, notamment la star mondiale du football, Lionel Messi, et la méga star afro américaine, Alicia Kéys. "C'était tellement parfait de lancer Keys à Dubaï. Ou encore la star argentine Lionel Messi qui a signalé sa présence en tant qu'ambassadeur de l'Expo 2020. L'Expo 2020 Dubaï ne connaît pas de frontières ; c'est envisager un avenir que nous voulons tous créer", a réagi Bedoite Judelin.

Safety Promo est une initiative de Bedoite Judelin, lancée en 2014 dans un contexte particulièrement difficle. "C’était grave à l’époque, mais cela nous a inspirés ». En 2019, cette agence de promotion numérique a été nommée pour le sixième Prix de l'Initiative Numérique Culture, Communication et Médias par la plateforme Audiens en France et a fini deuxième lauréat.

Il s'agit d'un prix qui récompense chaque année des projets numériques innovants. En 2021, la marque Safety Promo est enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle. Le lancement officiel de l'Exposition universelle, a eu lieu le 1er octobre 2021 et durera jusqu'au 31 mars 2022.

Dubaï Expo 2020 se déroule sur trois thèmes : à savoir l’opportunité, la mobilité des systèmes innovants de logistique, de transport et de communication pour les personnes, les biens et les idées et la durabilité. Plus de 190 pays ont répondu présents à l'édition 2020 de l'Expo Dubaï.