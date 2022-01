Deuil: Tout sur les obsèques de Richard Kodjo, proche de Gbagbo

Décédé à Abidjan, le 11 janvier 2022, feu Dr Richard Kodjo, ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo, sera conduit à sa dernière demeure le vendredi 21 janvier 2022.

L'ambassadeur Richard Kodjo inhumé, vendredi, à Grand-Bassam

Anciennement membre du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), Feu Dr Richard Kodjo sera inhumé, vendredi 21 janvier 2022 au cimetière municipal de Grand-Bassam. Gynécologue de formation, né le 16 mars 1949, l'ancien ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso et inconditionnel de Laurent Gbagbo, est décédé le 11 janvier dernier à l'âge de 73 ans.

Dès l'annonce de la triste nouvelle, une forte délégation de dignitaires du PPA-CI, conduite par le docteur Assoa Adou, président du Conseil stratégique et politique (CSP), et comprenant le président exécutif, le professeur Hubert Oulaye, le secrétaire du PPA-CI et bien d'autres personnalités du parti, s'est rendue au domicile du défunt. Laurent Gbagbo pour qui feu Richard Kidjo était un "homme de confiance", n'est pas non plus resté en marge de cet élan de solidarité. Mercredi 19 janvier, l'ancien président ivoirien a assisté à la veillée religieuse qui a eu lieu à l'Église Catholique Sainte Cécile des II Plateaux-Cocody.

La levée du corps, est prévue ce vendredi dans la matinée, suivie du transfert à Grand-Bassam où est prévue l'inhumation. Une messe d'action de grâce est prévue dimanche 23 janvier à l'Église sainte Cécile des II Plateaux.