Coupé-décalé: Debordo Leekunfa dans la boxe, voici son adversaire

Après avoir clashé le sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a apporté son soutien au pratiquant camerounais d'arts martiaux, Francis Ngannou, qui a un combat très important le samedi.

Debordo Leekunfa: ''Je vais encore parier sur toi, mon cheval gagnant''

Debordo Leekunfa est visiblement un passionné de sports. Il y a quelques jours, Debordo Leekunfa a jeté un regard critique sur les choix tactiques du sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, après le match Côte d'Ivoire- Sierra Leone. 'Tes choix tactiques sont nuls. Evrard Crespo et ️Karim Konaté t'ont fait quoi au juste ? Apporter une fraîcheur en attaque encore, c'est trop te demander ? On a tous vu que Pépé a cessé de jouer malgré son but, faute de souffle. Seri Michael n'est pas constant. S'il a trop assuré, c'est pendant 10 minutes. Après, il se cache, il fuit le jeu; toutes ses passes sont en défense. Kessié, je t'informe cher Beaumelle, le pays ne veut plus le sentir ! Donne la chance aux autres s'il te plait. Tes milieux préférés sont très poisseux. Tant que dans ton 11 de départ, il y aura des milieux comme Seri et Kessié, tu auras que du regret ! Aucune alimentation vers l’attaque, cest m*rdique'', a lancé Debordo Leekunfa qui a même fait des propositions à Beaumelle pour le prochain match des Éléphants de Côte d'Ivoire.

Quelques jours après cette sortie contre Patrice Beaumelle, Debordo Leekunfa a apporté son soutien au redoutable boxeur Camerounais Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), qui défendra son titre en Californie, samedi, face à Cyril Gane. ''Je vais encore parier sur toi, mon cheval gagnant. C'est ce samedi 22 janvier à 02 h 00 sur canal ! Cette suprématie n’gannoise sera confirmée. Tu gagneras ce combat très calmement !!! Cyril Gane a trop pris de la confiance à cause des médias qui te diabolisent. Reste concentré surtout ! y a rien en face ! Il se raconte que toi Francis, tu n'as pas de souffle, que tu n'as pas une bonne garde, ni technique et déplacement. Il se raconte que Cyril est tellement technique, qu'il cherchera à t'épuiser et essayer de gagner par points ou par soumission. Il sera supris du nouveau ballet ngannois'', se réjouit Debordo Leekunfa qui a même lancé un message à Fernand Lopez, l'ancien coach de Nganou aujourd'hui avec Cyril Gane.

''Fernand Lopez, comme tu ne sais pas c'est qui le plus grand entre tes enfants que tu as vu naître, ce samedi 22, tu le sauras. Tu parles trop coach Lopez, tu vas sentir ça. Dis à Cyril Gane de renoncer s'il te plaît. Tu es prévenu'', a ajouté le Mimi.