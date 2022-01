Plus de 30 ans après la mort de Fulgence Kassy, John Jay pleure

Roger Fulgence Kassy (RFK) est décédé le 20 janvier 1989. Trente-trois ans après la disparition de ce talentueux animateur qui a crevé l'écran, John Jay continue de pleurer.

Il y a 33 ans Roger Fulgence Kassy disparaissait

L'homme a véritablement marqué l'histoire de la RTI (Radiodiduffusion télévision ivoirienne) dans les années 1970. Surnommé RFK, Roger Fulgence Kassy était défini un animateur de génie. Né le 16 novembre 1956, Ful a été le mentor de nombreux artistes-chanteurs dont il a propulsé la carrière musicale à travers ses émissions. Le plus célèbre d'entre eux est sans contexte la vedette du reggae Alpha Blondy.

Considéré comme l'animateur le plus doué de sa génération, Roger Fulgence Kassy a réussi à s'imposer à la RTI. Son émission Podium a longtemps été un rendez-vous des inconditionnels de la musique live.

Trente-trois ans après la mort de RFK, John Jay a rendu un hommage à l'illustre disparu. "20 janvier 1986-20 janvier 2022. Cela faix exactement 33 ans que la terrible mort a faussé tous nos calculs pourtant, tu nous rassurais que tout allait bien et que tu reviendrais très vite bientôt", a posté l'animateur sur sa page Facebook. Rappelons que Fulgence Kassy est décédé à l'âge de 33 ans.

"Toute ton existence, tu as mis en priorité et en évidence ta passion, oui Fulgence Kassy, le Monde oui ton monde à toi, c'était la Télé, oui cette Télévision (la RTI) où il nous a été donné de nous laisser entrainer par tes œuvres dont toi seul maitrisais les introductions, les développements et les conclusions et à la fin de chaque émission, nous tes assidus et inconditionnels téléspectateurs, nous nous levions pour t'offrir un véritable standing ovation", a ajouté John Jay.

Roger Fulgence Kassy repose à Kocoumbo, une localité du centre de la Côte d'Ivoire, dont il est originaire.