Côte d'Ivoire-Algérie : Beaumelle renouvelle sa confiance à Badra Ali

Face à l' Algérie ce jeudi après-midi, le sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle a renouvelé, sa confiance au portier Sangaré Badra Ali. Le technicien français a choisi de passer l'éponge sur la grosse bourde commise par ce dernier lors du précédent match des Eléphants face à la Sierra Leone.

Sangaré Badra Ali dans les perches face aux Fennecs d' Algérie

Pour défier l'Algérie ce jeudi à la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), le technicien français des Eléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumellle, a renouvelé sa confiance au portier ivoirien, Sangaré Badra Ali. L'ancien gardien de buts de l' Asec d' Abidjan, formé à l'académie Mimosifcom, avait été l'auteur d'une grosse bourde lors de la seconde journée du groupe E. Privant ainsi les Eléphants de Côte d'Ivoire d'une seconde victoire consécutive à cette coupe d'Afrique des nations qui se déroule au Cameroun. Ce choix s'explique certainement par la volonté du technicien français de redonner confiance au gardien ivoirien, auteur de très bonnes prestations depuis le début du tournoi.

En attaque, l'on note le retour du vétéran Max Alain Gradel, aux côtés de Nicolas Pépé et Sebastien Haller. L'auteur de l'unique but des Eléphants face à la Guinée équatoriale, a été préféré à Wilfried Zaha de Crystal Palace qui traine une légère blessure à l'épaule. Le trio d'attaque sera soutenu par Jean-Michaël Seri, le milieu ivoirien de Fulham. À côté de l'ancien métronome du club français de l' OGC NICE, l'on retrouve Franck Kessié du Milan AC et Sangaré Ibrahim du PSV Eindhoven.

En défense, Patrice Beaumelle a décidé de ménager Eric Bailly, sorti sur blessure lors de la confrontation face à la Sierra Leone. Ainsi la charnière centrale des Eléphants, sera l'affaire de la paire Odilon Kossonou du Bayer Leverkussen et Simon Deli du club turc de Adana Demirspor. Ils seront épaulés sur les côtés à gauche par Ghislain Konan et à droite par Serge Aurier, du club espagnol de Villaréal. Pour cette confrontation, les fennecs sont dans l'obligation de battre les Eléphants déjà qualifiés pour les 8èmes de finale, s'ils veulent accéder au second tour.