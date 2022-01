CAN 2021 - Belmadi, coach d' Algérie: "On n'a pas été à la hauteur"

L’élimination, jeudi, des hommes de Djamel Belmadi, tenants du titre éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) en phase de poule, ouvre la voie des affiches des huitièmes de finale avec des chocs comme Nigeria-Tunisie ou encore Côte d'Ivoire-Egypte.

Clap de fin pour la phase de groupe de la CAN 2021: "Grande déception" pour l' Algérie et Djamel Belmadi

L’élimination de l’Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) en phase de poule, ouvre la voie des affiches des huitièmes de finale avec des chocs comme Nigeria-Tunisie ou encore Côte d'Ivoire-Egypte. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l' Algérie battue par la Côte d'Ivoire (3-1), déplore la contre performance des Fennecs, champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations, au micro de beIN Sports.

"Difficile de faire une analyse rationnelle tout de suite après une aussi grande déception. On avait à cœur sur ce match-là de se rattraper un peu, au moins d'un point de vue comptable, si ce n'est la manière, de dire qu'on est dans cette compétition, qu'elle commence aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas pu faire. A partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute s'est peut-être installé. On a toujours eu des situations, un peu moins aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas pu marquer. Même les penalties, on a du mal à les marquer. Donc, on n'a pas été à la hauteur de la compétition tout simplement", se désole-t-il.

Lundi, le Cameroun et le Burkina Faso confirmaient leur billet pour l’étape suivante. Bien que peu brillants dans cette phase de groupe, la Guinée et le Sénégal suivaient le même chemin. Dans le groupe C, le Maroc et le Gabon actaient également leur qualification. Mercredi, le Nigéria et l’Égypte se qualifiaient comme espéré. Après ces deux rencontres, le Malawi et le Cap-Vert étaient ainsi les premiers meilleurs troisièmes à se qualifier pour l’étape suivante. Une première pour le Malawi, finalement gagnant de ce passage à 24 équipes.

Jeudi, les dés ont été jetés pour les équipes des groupes E et F mais aussi pour les Comores. Jusqu’ici en salle d’attente, les Comores ont vu leur billet pour les 8es de finale validé avec l’élimination de l’Algérie et la défaite de la Sierra Leone. Ainsi, vaincue par 3 buts par la Côte d’Ivoire, l’Algérie sort par la petite porte, qualifiant ainsi officiellement les Ivoiriens et la Guinée Équatoriale. Finalement, le Mali termine bel et bien en tête de son groupe après s’être imposé face à la Mauritanie. De son côté, réduite à 10, la Tunisie n’aura pas su tenir tête à la Gambie. Les 2 équipes sont néanmoins qualifiées, la Tunisie occupant avec surprise la troisième place.

Le choc entre le Nigeria et la Tunisie, se jouera dimanche (19 heures). Autre rencontre qui devrait valoir le détour : le match entre l'Égypte de Mohamed Salah et la Côte d'Ivoire de Nicolas Pépé. Le vainqueur pourrait retrouver le Maroc si ce dernier parvient à se défaire du Malawi mardi (19 heures). Le Cameroun, pays hôte de la compétition, affrontera les Comores lundi (19 heures).