Gouvernement Achi : Amédé Kouakou et Félix Anoblé sur le départ?

Actuel ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire, Amédé Kouakou Koffi pourrait être une des grosses victimes du remaniement ministériel que prévoit de faire le président de la République, Alassane Ouattara, les semaines à venir.

Nouveau gouvernement: Voici les probables remplaçants du ministre Amédé Kouakou

Nommé en 2017 en qualité de ministre des Infrastructures économiques dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Amédé Kouakou Koffi avait remplacé Patrick Achi, alors nommé secrétaire général à la présidence de la République. Depuis 2018, le député de Divo sous-préfecture et maire de la commune est passé ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier de Côte d'Ivoire. Il a la lourde charge de conduire la réalisation des grands travaux d’infrastructures routières comme celles en prélude à la coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire, notamment la route côtière Abidan-songon-Dabou-Sassandra San-Pedro-Grand Bereby, longue de 353,5 Km pour un montant de 308 milliards de FCFA.

Envisagé pour ce mois de janvier 2022, le remaniement annoncé depuis fin 2021 par le président Alassane Ouattara, n’a pas encore eu lieu. Selon Jeune Afrique (JA), l’agenda présidentiel a été amendé en raison de la CAN 2021 qui se tient depuis le 09 janvier jusqu'au 9 février prochain. JA informe que le chef de l’Etat a préféré attendre la fin de la compétition, pour procéder au remaniement de son gouvernement qu’il veut, cette fois, un peu plus resserré autour de 30 ministres.

L’actuelle équipe gouvernementale comprenant plus d’une quarantaine de membres, est jugée pléthorique. A en croire une source contactée par Afrique-sur7, Amédé Kouakou serait sur la liste des ministres sur le départ. Si fondamentalement, rien n’est reproché au président de l'Association des cadres ressortissants du centre pour le Développement( ACCD- RHDP), il semble qu’un discret audit commandé au sein de son ministère, a dévoilé quelques failles dans la gestion financière de certains projets.

En remplacement d’Amédé Kouakou au sein du gouvernement, il est évoqué les noms de deux autres cadres de la région du Lôh-Djiboua, à savoir son plus farouche rival politique au sein même du RHDP, le député de Divo commune, Famoussa Coulibaly; et Mme Patricia Sylvie Yao, Députée de Guitry et Directrice de cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara, qui a reçu récemment le « prix diamant Alassane Ouattara de la meilleure administratrice des structures de lutte contre l’exploitation et le travail des enfants dans la zone UEMOA », dans le cadre du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS) dont-elle est la secrétaire exécutive. Un autre départ qui est aussi annoncé, c'est celui de Félix Anoblé, actuel maire de la ville balnéaire de San Pedro et Ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel.