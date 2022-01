CAN 2023 - Côte d'Ivoire: Tout sur le tirage au sort du Tour Préliminaire

C’est parti pour le Tour Préliminaire de la Can 2023 en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football (Caf) va procéder, ce vendredi 21 janvier 2021 à Douala, au tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.

C’est parti pour le Tour Préliminaire de la Can 2023 en Côte d'Ivoire

Selon les informations en provenance de la CAF, le tirage au sort du Tour Préliminaire de la CAN 2023 dénommée CAN Total Energies Côte d’Ivoire 2023, aura lieu lors d’une cérémonie à Douala au Cameroun cet après-midi. Ceci, en marge de la CAN 2021 qui se déroule actuellement dans ce pays. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun Rigobert Song et l'ancienne gloire des Super Eagles du Nigeria Emmanuel Amunike seront présents lors de ce tirage au sort du tour préliminaire de cette CAN au pays de Didier Drogba.

Emmanuel Amunike, l'ancien milieu de terrain des Super Eagles, a remporté la CAN en 1994. Il faisait également partie de la "génération dorée" qui a remporté la médaille d'or olympique en 1996 avec le Nigeria. L'ancien défenseur et capitaine des Lions Indomptables Rigobert Song a disputé huit phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010), remportant la compétition à deux reprises en 2000 et 2002 avec le Cameroun.

La cérémonie du tirage au sort aura lieu à 16h30 H locale (15h30 GMT) et sera diffusée en direct sur les plateformes numériques de la CAF.

Le tirage au sort de vendredi sera la première étape vers la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023. Le tour préliminaire verra les 12 équipes les moins bien classées réparties en deux niveaux. Les six équipes les mieux classées (sur les 12) affronteront les six équipes les moins bien classées (le match aller se jouera à domicile des équipes les moins bien classées).

Les six vainqueurs cumulés rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires.

Niveau 1 : Lesotho, Eswatini, Botswana, Gambie, Soudan du Sud, Maurice

Niveau 2 : Tchad, Sao Tome & Principe, Djibouti, Somalie, Seychelles, Erythrée