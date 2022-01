Côte d'Ivoire: Retrouvailles entre Laurent Gbagbo et le Rev. Yaye Dion

L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a reçu, jeudi 20 janvier 2022, le révérend Dr Yaye Dion Robert, Président-Fondateur de l'Église Protestante Baptiste Œuvres et Mission Internationale.

Laurent Gbagbo a reçu le Révérend Yaye Dion Robert, président de l' EPBOMI

La rencontre a eu lieu au domicile de l'ancien président ivoirien, sis à Abidjan-Cocody, en présence de sa "petite femme" Nadiany Bamba. Laurent Gbagbo a saisi l'occasion pour exprimer au Révérend Dr. Yaye Dion Robert, son soutien pour "tous les manquements subis pendant la crise postélectorale 2011, en raison de leur amitié". "À la tête d'une délégation de 07 personnes, il a tenu à exprimer tout son soutien au Président Laurent Gbagbo pour la perte de ses proches durant son absence, mais aussi pour toutes les humiliations publiques subies, tant sur le plan national qu'international", a déclaré, pour sa part, le président-Fondateur de l'Église Protestante Baptiste Œuvres et Mission Internationale (EPBOMI).

Le Révérend Yaye Dion Robert a remercié le Seigneur pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021. Lequel retour apporte de l'espoir "pour une réconciliation vraie et l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire". Ont pris part à la rencontre, le Secrétaire Général du PPA-CI, Damana Adia Pickass, et la Révérende Jeanne Monnet, Présidente - Fondatrice de la Mission Évangélique le Rocher des siècles.