CAN: Sébastien Haller révèle les secrets de la victoire des Eléphants

Sébastien Haller s'est confié à la presse, jeudi 20 janvier 2022, après la brillante victoire des Eléphants de Côte d'Ivoire sur les Fennecs d' Algérie.

CAN 2021 - Sébastien Haller lâche: "Nous sommes concentrés sur notre objectif qui est de gagner chaque match"

Les Eléphants de Côte d'Ivoire se sont largement imposés, jeudi face à l' Algerie, sur le score sans appel de 3 buts à 1. Ryad Marhez et ses coéquipiers ont été dominés par une équipe ivoirienne appliquée et soucieuse d'éliminer un concurrent au titre. Le champion d'Afrique, annoncé comme l'un des plus grands favoris de la compétition, est sorti sans gloire du tournoi, comptabilisant seulement un point en trois matchs. Pour l'attaquent ivoirien, Sébastien Haller, l'équipe algérienne, bien qu'ayant un fort potentiel, est tombée sur équipe ivoirienne qui "ne badine pas avec la dignité".

"Ça n’a pas été du tout facile. On avait en face une très bonne équipe d’Algérie, avec un fort potentiel. Ils étaient le dos au mur et il leur fallait absolument une victoire pour rester dans cette compétition. Malheureusement, ils sont tombés sur la Côte d’Ivoire qui ne badine pas avec sa dignité. Je crois qu’ils se sont mis trop la pression. Cela s’explique, ils sont champions en titre, ils étaient invaincus sur une bonne période. Cela leur a sûrement joué un sale tour", a expliqué l'attaquant ivoirien, précisant que la Côte d'Ivoire est présente à cette compétition avec l'objectif d'aller le plus loin possible.

"Quand on s’appelle la Côte d’Ivoire et qu’on vient à la Coupe d’Afrique des nations, ce n’est pas pour faire de la figuration. L’objectif est d’aller le plus loin possible et remporter le trophée. On veut cette coupe d'Afrique 2021 et nous sommes dans cette disposition d’esprit", a déclaré Sébastien Haller. Concernant la suite de la compétition, le buteur de l' Ajax d'Amsterdam veut avoir la tête sur les épaules.

" En effet, le plus dur commence. Mais nous n’allons pas nous prendre la tête. C’est un mini-championnat. Il faut y aller pas à pas, match après match, en restant concentrés sur notre objectif qui est de gagner chaque match. En tout cas, moi, j’y crois. Nous avons un groupe composé de plusieurs joueurs talentueux et qui vit bien. Alors, pourquoi ne pas se jeter à fond ?", a-t-il interrogé. La Côte d'Ivoire affrontera l' Egypte le mercredi 26 janvier prochain pour le compte des 8èmes de finale de la coupe d'Afrique des nations, qui a lieu au Cameroun.