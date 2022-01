Cinéma: Pourquoi Adrienne Koutouan qualifie Akissi Delta de sorcière

Invitée à l'émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, la comédienne ivoirienne, Adrienne Koutouan, a traité Akissi Delta de sorcière. Voici la raison.

Adrienne Koutouan à propos d’ Akissi Delta: ‘’Si tu avais été à l’école, tu ne serais pas là‘’

Loukou Akissi Delphine, plus connue sous le nom Akissi Delta, est l'une des rares femmes, à s'être imposée dans le cinéma ivoirien, voire africain, pas seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que productrice et réalisatrice.

Et pourtant, elle n’a jamais mis les pieds à l’école dans son enfance. Née en mars 1960, Akissi Delta a joué dans plusieurs productions cinématographiques ivoiriennes, telles que le film «Bal Poussière » en 1988 ou encore « Rue Princesse » en 1991 du réalisateur Henri Duparc.

Elle a également tourné dans l’émission satirique « Qui fait ça ? » de Léonard Groguhet, avant d’arborer quelques années plus tard, la casquette de productrice avec la série ‘’ Ma Famille‘’ sortie dans les années 2000 et qui a connu un véritable succès en Côte d’Ivoire et à l’international.

Cette série a également été l'occasion pour plusieurs comédiens, de confirmer leur talent et d'accroître leur renommée. C’est le cas de Gohou Michel qui a fait des confidences sur la productrice et actrice ivoirienne.

« Akissi Delta, c’est vraiment l’incarnation de la douceur, l’incarnation de la femme en général. Akissi Delta incarne beaucoup de choses. C’est une femme qui rassemble beaucoup, elle a beaucoup d’amour en elle, c’est la bonté même », a soutenu Michel Gohou sur une chaîne béninoise il y a quelques mois.

Après Gohou Michel, c’est au tour d’Adrienne Koutouan, l’une des meilleures comédiennes de sa génération, de dire tout le bien qu’elle pense d’Akissi Delta. ‘’Je la félicite et je la féliciterai toujours. Dieu ne donne pas tout. Je lui dis toujours que Dieu ne donne pas tout. Peut-être que si tu avais été à l'école, tu ne serais pas là. Elle te sort les textes que moi-même j’ai bossés. Je dis mais, c’est une sorcière celle-là‘’, a confié Adrienne Koutouan lors de son passage à l’émission Peopl’Emik.