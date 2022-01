CAN 2021 : Éliminée, l'Algérie quitte précipitamment le Cameroun

La CAN 2021 se poursuivra sans l'Algérie. Le champion en titre a été sorti par la Côte d'Ivoire dans la phase de poules. Après leur élimination précoce, les Fennecs ont quitté le Cameroun sans perdre de temps.

CAN 2021 : L'Algérie a quitté le Cameroun

La compétition a vite pris fin pour l'Algérie. L'équipe championne en titre a foulé le sol camerounais pour défendre son titre. Mais elle a été désilusionnée par la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du dernier match de poules, les Éléphants ont étrillé la sélection algérienne.

La CAN 2021 prend ainsi fin pour la bande à Belmadi. Prématurément. À la suite de cette débâcle, l'Algérie n'a pas voulu rester davantage au pays de Samuel Eto'o. Selon le média DZ Foot, les Fennecs ont immédiatement embarqué pour Alger. "Une grande partie de l'effectif vient de quitter Onomo en direction de l'aéroport de Douala quelques heures après la défaite", a fait savoir le confrère sur son compte Twitter.

Djamel Belmadi avait du mal à justifier le naufrage de son équipe à la CAN 2021. "Difficile de faire une analyse rationnelle tout de suite après une aussi grande déception. On avait à cœur sur ce match-là de se rattraper un peu, au moins d'un point de vue comptable, si ce n'est la manière, de dire qu'on est dans cette compétition, qu'elle commence aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute s'est peut-être installé. On a toujours eu des situations, un peu moins aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas pu marquer. Même les penalties, on a du mal à les marquer. Donc, on n'a pas été à la hauteur de la compétition tout simplement", s'est-il exprimé quelques minutes après la défaite contre la Côte d'Ivoire.