Coopération sud-sud: La Chine prête à accompagner la RDC

La Chine a réitéré ce vendredi, son engagement à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) dans sa stratégie politique visant le développement au bénéfice des populations congolaises.

La Chine accepte d’accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordé, ce vendredi 21 janvier 2022, à son cabinet sis à Kinshasa, une audience à l’Ambassadeur chinois en poste en RDC, Zhu Jing. À l'occasion, le diplomate chinois a réitéré à son hôte, la disponibilité de son pays à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement visant à sortir de la pauvreté, les populations congolaises.

Pour l’ambassadeur chinois, le programme de développement à la base de 145 territoires, initié par le gouvernement congolais est "une stratégie de taille et louable". "La stratégie du gouvernement congolais de développement à la base des 145 territoires est une stratégie de taille et louable. La Chine est prête à accompagner sa mise en œuvre pour un réel développement au bénéfice de la population congolaise", a déclaré le diplomate chinois à sa sortie d'audience.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit, au titre de l’année en cours, d’investir 450 millions USD dans le développement de 145 territoires à travers le pays. Lancé en octobre 2021 par le chef du gouvernement de la RDC, le programme de développement à la base de 145 territoires prévoit de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté multidimensionnelle et accorde une priorité aux infrastructures de base.

Ce projet concerne entre autres, les secteurs de la santé publique, de l'agriculture et de la promotion des investissements et du commerce. Outre ce programme, il a également été question au cours de ces échanges, de parler des recommandations de la 8è conférence ministérielle du forum de coopération sino-congolaise organisée en décembre 2021. À en croire SEM Zhu Jing, lors de ces assises, le gouvernement chinois avait annoncé neuf programmes pour promouvoir la coopération entre les gouvernements chinois et congolais.