CAN 2021 au Cameroun: Sangaré Badra Ali s'en remet à Copa Barry

Le gardien des Éléphants de Côte d'Ivoire, Sangaré Badra Ali, a rendu un bel hommage à son aîné Copa Barry. Ce qu'il dit du champion d'Afrique 2015.

Badra Ali à Copa Barry: ''Grâce à toi aujourd'hui, je suis gardien de buts''

Le gardien des Eléphants de Côte d'Ivoire, Sangaré Badra Ali, devenu titulaire suite à la suspension de Gbohouo Sylvain, a montré de belles dispositions durant cette 33è édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). Serein dans les buts, il a réalisé des arrêts décisifs lors du premier match des Éléphants. Mais le dimanche 16 janvier, contre la Sierra Leone, il a commis une grosse bourde qui a privé la Côte d'Ivoire d'une victoire.

Frustrés du résultat, de nombreux supporters ont tiré à boulets rouges sur le portier des Éléphants. Mais ce dernier a également reçu de nombreux soutiens dont celui de l'ancien portier ivoirien Copa Barry.

''Badra, relève-toi. Tu es le dernier rempart. Le plus dur, ce n'est pas de tomber, mais se relever à chaque fois que l'on tombe. Tu as été à la fois décisif et malheureux aujourd'hui. Mais demain est un autre jour. Ton but pour les prochaines rencontres, sera de bloquer les buts adverses. Sache que toi et tes coéquipiers, c'est ensemble que vous irez loin'', a-t-il lancé dans un message posté sur sa page Facebook.

Malgré le décès de son père, Badra Ali a tout de même été aligné dans les perches des Éléphants pour le match face à l'Algérie. Après la belle victoire des Ivoiriens sur les Algériens, le portier ivoirien a rendu un bel hommage à son aîné, Copa Barry, avec qui, il a eu un entretien vidéo sur Instagram.

« Je ne dois pas t'appeler Copa mais 'vieux père' parce que toi et moi savons d'où nous venons. On vient de l'académie Jean-Marc Guillou ensemble et grâce à toi aujourd'hui, je suis gardien de buts. C'est toi qui m'as recruté à l'académie Jean-Marc Guillou. Tu avais même pris dans ton salaire pour me remettre un trophée parce que dans le temps, je n'étais pas trop chaud pour le poste de gardien. C'est pour ça je te dis merci et j'espère qu'aujourd'hui, tu es fier de moi », a indiqué Badra Ali Sangaré.