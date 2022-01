Marcory : Depuis 10 ans, une clinique exerce avec de faux documents

On apprend à travers un communiqué que le centre médico-social PMA de Marcory a été fermé sur ordre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Cette décision est tombée à la suite d'une enquête de la Direction de police sanitaire.

Marcory : Le ministère de la Santé ferme le centre médico-social PMA

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle vient de démasquer un centre médical qui fonctionnait depuis dix années avec de faux documents. En effet, précise un communiqué des services du ministre Dimba Pierre, révèle que cet établissement hospitalier a fait usage de faux documents tout en falsifiant la signature du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Le pot aux roses a été découvert grâce à une enquête diligentée par la Direction de police sanitaire, ajoute la note.

Vendredi 21 janvier 2022, le ministère de la Santé a donc procédé à la fermeture de ce centre médico-social situé dans la commune de Marcory. Les agents du ministère ont vidé la clinique de son personnel.

Les autorités sanitaires ont également décidé que le centre médical ne recevra plus de malades. Les portes du centre médico-social PMA ont été scellées. "Cette opération de fermeture d'est déroulée en présence d'un huissier de justice et du commissaire de police du 26e arrondissement de Marcory".

Notons que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a sanctionné plusieurs agents de santé impliqués dans des faits de corruption et de vente illicite de médicaux dans des centres hospitaliers. Les mis en cause étaient en fonction au CHU de Cocody, à l'hôpital général de Koumassi et d'Abobo, à l'Agefosyn Niangon et à la formation communautaire de Yopougon Port-Bouet 2 dans le District d'Abidjan.