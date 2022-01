Bruits de bottes au Burkina : Roch Kaboré se concentre sur la CAN 2021

La situation de mutinerie au Burkina Faso semble ne pas inquiéter le président Marc Christian Roch Kaboré. Au moment où des tirs retentissent dans son pays, le chef de l'État burkinabè préfère se focaliser sur la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se déroule actuellement au Cameroun.

Roch Kaboré apporte son soutien aux Étalons pour les 8e de finale

Le Burkina Faso connait des heures chaudes depuis le dimanche 23 janvier 2022. En effet, des tirs ont été signalés au camp Sangoulé Lamizana, au camp Guillaume Ouédraogo et la base aérienne à 4h du matin. Plus tard, on apprendra qu'il s'agit de soldats mécontents qui exigent le départ immédiat du directeur général de l'Agence nationale de renseignements. Les mutins s'élèvent également contre "le mauvais équipement des soldats, la mauvaise prise en charge des blessés et des familles des victimes dans la lutte contre le terrorisme".

Tout ceci n'inquiète pas Marc Christian Roch Kaboré. Le président de la République du Burkina Faso a posté un message très évocateur sur son compte Twitter. Le chef de l'État burkinabè a laissé un message de soutien à l'équipe nationale du Burkina, qui affronte le Gabon ce dimanche dans le cadre des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2021.

"Chers Étalons, la Nation vous renouvelle ses encouragements et son soutien. Continuez de puiser dans vos ressources de discipline et de discipline et de talent, et faites honneur à la Nation ce dimanche", a tweeté Roch Kaboré.

Des rumeurs avaient annoncé l'arrestation de Roch Kaboré, mais des sources avancent que le renversement du président burkinabè ne figure pas sur l'agenda des mutins "pour le moment".