Who’S Next 2022, 4 jours de découverte des tendances de la mode internationale

Du 21 au 24 janvier 2022, la Porte de Versailles accueillait la 25ème édition du salon Who’s Next, rendez-vous des collections de prêt-à-porter.

Who’S Next 2022, Paris Porte de Versailles

Depuis 1994, le WHO’S NEXT, principalement destiné aux acheteurs du monde entier, est le salon incontournable qui présente les nouvelles collections de marques de prêt-à-porter, accessoires, Beauté et Lifestyle aux professionnels de la Mode.

S’il était au départ présenté sous un petit chapiteau de cirque posé sur le macadam d’un parking du hall 7 du Parc des Expositions, le salon a depuis pris une tout autre dimension et occupe aujourd’hui 2 halls entiers du parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Accueillant des marques et acheteurs des quatre coins du globe, 2 fois par an (en janvier et en septembre), c’est le premier événement du genre en Europe. 45 000 visiteurs sont attendus sur chaque édition, dont 70% d'acheteurs détaillants, multimarques, grands magasins et e-commerce.

Les agents, journalistes, bureaux d’achats, stylistes, écoles, bureaux de tendances s’y donnent également rendez-vous pour découvrir et faire connaitre les tendances du marché au grand public.

Au-delà du prêt-à-porter, c’est le lieu de référence pour dénicher les accessoires, produits de beauté, objets lifestyle, solutions d’innovations pour les distributeurs et les marques.

Les conférences, ateliers, Pitchs, concours, récolte de vêtements, démonstrations, workshop sont autant d’activités que l’organisation met en place pour permettre aux visiteurs d’optimiser leur passage pendant les quatre jours que dure le salon.

La sélection de marques d’Ambre Delcroix.

Pour valoriser le savoir-faire africain et la Mode étique, notre journaliste Ambre a sélectionné pour vous 3 marques sur les centaines présentes cette année.

MANSAYA, marque panafricaine colorée

La marque est née il ya douze ans de l’association de 2 femmes passionnées une créatrice malienne et une visionnaire camerounaise, qui avaient envie d’une aventure authentique, singulière et qui a du sens.

Mansaya célèbre la femme à travers des créations aussi audacieuses que colorées, principalement faites avec du tissu Wax. Les créations sont vendues entre l’Afrique, la France et la Belgique dans une gamme de prix tout à fait raisonnables.

Higland Leather

La marque est un projet éco friendly, inclusif, développé entre l’Éthiopie et le japon. L’objectif : valoriser un cuir exceptionnel de moutons élevés dans les montagnes éthiopiennes (à plus de 3000 mètres), travailler à l’autonomisation des femmes et créer des produits équitables, de qualité et à des prix défiants toute concurrence.

Un label a été créé pour protéger ce cuir et le procédé ancestral qui lui donne cette qualité incomparable. C’est un projet japonais qui accompagne les entrepreneurs éthiopiens dans la mise en œuvre de ce concept. Une bagagerie de haute qualité à découvrir absolument !

2 MAI PARIS valorise les chutes textiles !

2 Mai Paris est concept de vêtements mixte made in France, reposant sur les valeurs de l’upcycling, voulant donner vie à des vêtements uniques, porteurs d’histoire.

Son ambition est de faire éclore des vêtements sans cesse réinventés tout en célébrant l’aventure humaine menée pour produire un vêtement poétique de la « vraie vie », célébrer une culture populaire à travers des modèles éclectiques, décomplexés, flamboyants et incarnés.

La marque réutilise des textiles oubliés : fins de stocks, tissus vintages et canevas brodés acquis au fil de brocantes.

Quelques objets tendances dénichées au Hazard des stands : des guêtres en cuir matelassé et une veste wax futuriste (créatrice inconnue, issue d’une école de mode).

Par Ambre DELCROIX et photo Olivier THIBAUD.