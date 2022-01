Can 2021: Didier Drogba et Yaya Touré se prononcent sur les Éléphants

Didier Drogba et Yaya Touré se sont prononcés sur le parcours des Eléphants de Côte d’Ivoire à la Can 2021 au Cameroun.

Didier Drogba et Yaya Touré satisfaits du parcours des Eléphants

Contactés par appel vidéo lors d’une émission sur NCI, deux anciens capitaines des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba et Yaya Touré, se sont prononcés sur le parcours de l’équipe ivoirienne à la Can 2021.

‘’Ce premier tour a été abordé doucement pour le premier match, c’est aussi normal, parce qu’ils n’ont pas fait de matchs amicaux à cause du Covid. Le deuxième match, ils ont commencé à monter en puissance et pour le troisième, ils étaient beaucoup plus solides face à un adversaire que tout le monde redoutait. Moi je suis très satisfait‘’, a soutenu Didier Drogba.

Pour Yaya Touré: ‘’C’est vrai que le début était un peu difficile, mais il ne faut pas oublier le cas Covid. Le regroupement a été assez pénible, c’était vraiment pénible, mais au fil du temps, ils ont commencé à monter en puissance. Le match contre l’Algérie était un match référence, il faut qu’ils continuent de travailler comme ça, parce que le match à venir va être très difficile‘’.

Poursuivant, Didier Drogba estime que Serge Aurier et ses coéquipiers peuvent aller très loin dans la compétition. ‘’Pour avoir passé quelques jours avec eux, je peux dire qu’ils sont solidaires, ils sont concentrés sur leurs objectifs. Quand on a un groupe qui est solidaire comme ça, qui est concentré, et que les joueurs s’entendent avec l’entraineur, ils parlent le même langage, on peut déplacer des montagnes. Je pense que c’est un groupe qui peut aller loin‘’, a-t-il ajouté.