Musique: En manque de succès, Vetcho Lolas abandonne tout

Le chanteur Coupé-décalé, Vetcho Lolas, a décidé de chanter désormais à la gloire de Dieu. Il a également fait des révélations assez troublantes sur son passé.

Vetcho Lolas: ''Je vais à DIEU parce que ça ne marche pas dans le monde''

Vetcho Lolas a décidé de faire comme Claire Bahi avec qui il collabore depuis de nombreuses années, en tant que directeur artistique. En effet, l'auteur du titre "Shamakoina" a décidé de chanter désormais à la gloire à Dieu. Invité à l'émission Showbuz diffusée sur la chaîne NCI, le chanteur a donné les raisons qui ont motivé cette décision.

"Dans les temps passés, DIEU parlait aux Prophètes par des signes. Je pense que DIEU parle aux humains, c'est ma manière de voir les choses. On aime la musique, quand on voit nos amis, ce n'est pas parce qu'on est envieux, mais ça nous fait plaisir de voir d'autres personnes évoluer dans la musique, on a envie de réussir aussi comme eux, donc on fait les efforts. Ça ne va pas et sérieusement ça ne va pas, je ne suis pas un opportuniste envers DIEU... Dans la musique aujourd'hui ce n'est plus une histoire de succès mais de clan, il faut que tu sois avec eux pour pouvoir réussir'', a expliqué Vetcho Lolas.

Puis d’ajouter: '' Avec le SEIGNEUR, tout est gratuit et tout marche à merveille là-bas. Il n'y a pas de problème ni de clan. Là-bas, ils vont m'accepter et puis il y a mon salut qui sera sauvé si je suis bon. Donc je préfère faire l'œuvre de DIEU''.

Considéré comme un artiste talentueux dont la carrière n'arrive vraiment pas à décoller, Vetcho Lolas a décidé de suivre la voix de l'Éternel. ''Je vais à DIEU parce que ça ne marche pas dans le monde. Là-bas ça va marcher et c'est un défi. Je n'ai jamais eu de concert dans le monde mais avec DIEU, j'aurai un concert. Je le dis avec assurance parce que je suis déchargé, car j'avais la haine contre d'autres personnes mais aujourd'hui ça va. Je me suis libéré, aujourd'hui je remercie le SEIGNEUR car il a entendu mon message'', a indiqué Vetcho Lolas.

Avant de faire des révélations assez troublantes sur son passé. ''Avant d'être artiste, il y a des choses que j'ai faites. J'ai fait beaucoup de bêtises et de mauvaises choses. J'ai couché avec plusieurs femmes. Je n'ai pas eu le VIH, je suis passé dans des endroits où je ne devais pas passer. Je n'ai rien eu, j'ai agressé, j'ai volé, j'ai fait ce qui n'était pas bon dans la vie", a-t-il révélé.