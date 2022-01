Éléphants - Sébastien Haller: "On ne vient pas à la CAN pour perdre"

Sébastien Haller était aux côtés du sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, ce mardi, lors de la conférence de presse en prélude à la rencontre contre l'Algerie comptant pour les huitièmes de finale de la Can 2021. L'attaquant ivoirien a affiché une farouche détermination à faire honneur à la Côte d’Ivoire.

Sébastien Haller: ''Mon ambition est de m’inscrire dans l’histoire''

Les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Pharaons d'Égypte, le mercredi, à l’occasion des huitièmes de finale de la Can 2022. A cet effet, l’attaquant ivoirien Sébastien Haller et le sélectionneur Patrice Beaumelle étaient face à la presse ce mardi.

L’attaquant de l’Ajax Amsterdarm a, dans un premier temps, affiché un certain respect pour l'équipe égyptienne. ‘’L’Egypte est toujours au grand rendez-vous. L’entraîneur a une grosse expérience. Des joueurs de génie avec Mohamed Salah. C’est un match à élimination directe qui peut se jouer sur 90 mn ou plus. On se prépare pour un match tactique, qui peut être aussi très fermé‘’, a-t-il indiqué.

Cependant, Sébastien Haller croit aux chances de son équipe. Il a même affiché une réelle volonté de faire plaisir aux populations ivoiriennes. ‘’ Je suis heureux de participer à la coupe d’Afrique des nations. Nous voulons aller le plus loin possible. Dans le football aujourd’hui, il n’y a plus de petites équipes. Tout le monde travaille, tout le monde évolue. La pandémie n’a pas arrangé les choses. Nous n’avons pas bossé comme nous le voulions. Les Eléphants montent en puissance avec les entraînements et les discussions. Nous arrivons à notre meilleur niveau. On espère que ça continuera(...) On ne vient pas à la CAN pour ne pas la gagner. Mon ambition est de m’inscrire dans l’histoire. Pas seulement, marquer des buts sur le terrain. Mais ça passe aussi par les choses en dehors du terrain, grandir dans la sélection, aller le plus loin possible, gagner la CAN et dans quelques années, aller en coupe du monde‘’, a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: ‘’ C’est tout un peuple qui est derrière nous. Nous ne sommes pas que 26. Énormément de gens croient en nous. Et nous voulons répéter les performances de 2015 pour faire plaisir à tout le monde'', a indiqué Sébastien Haller.