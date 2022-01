Drame au stade d'Olembe : Le ministre de la Santé visite les blessés

À la suite de la bousculade au stade d'Olembé, qui a causé une demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés, le docteur Manaouda Malachie, le ministre camerounais de la Santé publique, s'est rendu auprès des blessés pour leur témoigner son soutien.

Drame au stade d'Olembé : La mauvaise note de la CAN 2021

Nos confrères de CRTV, la télévision nationale du Cameroun, ont fait que la bousculade qui a eu lieu à l'entrée du stade d'Olembé peu avant la rencontre entre les Lions Indomptables et les Comores le lundi 24 janvier 2022 comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Le média d'Etat annonce une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés". Il note également que la Confédération africaine de football (CAF) et les autorités camerounaises "suivent la situation des blessés dans les hôpitaux de la ville".

On apprend aussi que le docteur Manaouda Malachie s'est rendu au chevet des blessés. "Je viens de faire le tour des hôpitaux ayant accueilli les victimes de l'incident de ce jour au stade d'Olembé, pour leur témoigner toute la compassion du couple présidentiel. Tout est mis en œuvre pour leur prise en charge gratuite et un accompagnement optimal. Courage !", a écrit le ministre de la Santé publique sur son compte Twitter.

Selon un témoin de la scène cité par RFI, "c'est au moment où les policiers ont ouvert les grilles qu'il y a eu un mouvement de foule qui a causé tous ces blessés. Il y avait beaucoup de tension sur place".

"Il y a eu des bousculades comme on en enregistre partout ailleurs à l'occasion de grands mouvements de foule. Nous attendons des informations fiables sur les victimes", a laissé entendre Abel Mbengué, le porte-parole du Comité d'organisation de la CAN, dont les paroles sont rapportées par L'Équipe.

Pour sa part, la CAF assure qu'elle enquête sur la situation et essaie d'avoir plus de détails sur ce qui s'est passé au stade d'Olembé.