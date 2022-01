Foot: Du tournoi de quartier à la CAN, l’incroyable histoire des Comores

Éliminés lundi en 8es de finale de la CAN 2021 par le Cameroun, les Cœlacanthes des Comores ont eu du mal à quitter la CAN. Mais les partenaires de Youssouf M’Changama resteront dans les mémoires pour leur talent et leur courage, au terme d’une journée où rien ne leur a été facilité.

Le rêve brisé avec respect des Comores

L'équipe des Comores, s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de la CAN. Bien qu’éliminés, les Comores quittent la compétition au stade des huitièmes de finale après avoir gagné le respect des adversaires et les fans du football africain. "Nous sommes en train de vivre un rêve". Ce sont les propos du capitaine de la sélection des Comores, Nadjim Abdou, à quelques heures de la rencontre entre les Cœlacanthes et les Lions Indomptables du Cameroun, sur la pelouse du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé.

En effet, c'est une histoire folle démarrée au complexe de Fontainieu dans les quartiers nord de Marseille en 2006 et qui n'en finit plus de s'étirer, à 7000 kilomètres, au Cameroun. C'est l'histoire insensée d'un minuscule pays, longtemps ignoré par la FIFA, ignoré par les manuels scolaires, devenu l'une des 16 meilleures sélections du continent africain en ce mois de janvier 2022. Cette histoire, c'est celle des Comores. Pour sa première participation à la CAN, ce territoire de 900 000 âmes, a affronté, l'immense Cameroun, poids lourd aux cinq CAN et aux sept participations à la Coupe du monde, lundi, en 8e de finale. Touchée par le Covid, la sélection n'a pas aligné un gardien valide pour le jour le plus important de son histoire.

La FIFA n'a reconnu les Comores, minuscules confettis de l'Océan Indien indépendants depuis 1975, qu'en 2005 et, pour sa sélection, tout a débuté lors d'un tournoi inter-quartiers à Marseille. C'est là que les Cœlacanthes, le surnom de l'équipe nationale, qui le tient d'un poisson à nageoires charnues, puise les racines de leur aventure unique. Il y a 17 ans, dans la cité phocéenne, une équipe formée de joueurs issus de la diaspora comorienne jette les bases de la sélection avec Hamada Jambay ou Kassim Abdallah qui forment ce qui s'appelle alors la "Team Comores". Pourquoi Marseille ? Parce que la grande majorité des Comoriens de France vivent entre ses murs, ils sont près de 100 000 aujourd'hui.

"Sans Marseille, la sélection des Comores n'existerait pas. Avant 2005, l'équipe nationale ne fait que des matches amicaux régionaux contre Madagascar, l'Ile Maurice ou la Réunion, se rappelle Ben Amir Saadi, manager général de la sélection entre 2013 et 2019. A partir de 2006, on se retourne vers la diaspora qui constitue la richesse de notre pays."Cinq plus tard, le 11 août 2010, à Fos-sur Mer, la sélection, dirigée alors par Manu Amoros, dispute son premier match officiel face au FC Istres. Cette équipe va amorcer le mouvement et participer aux éliminatoires de la CAN 2012.

En 2014, le destin de la sélection bascule. A la recherche d'un sélectionneur, Ben Amir Saadi tombe sur un article de Sud-Ouest qui vante les mérites d'un entraîneur de DH d'origine comorienne, Amir Abdou. Le 13 mars 2014, les Comores affrontent en amical le Burkina Faso et regardent dans le blanc des yeux, le vice-champion d'Afrique (1-1). Un tournant dans l'histoire de la sélection et ce match agit comme un appel d'air. Dès lors, tout se met en place.

Manaa Sport ou pas de sponsor pour les Comoriens

Pour la première fois de l'histoire, ce jour-là, un joueur professionnel, Chaker Alhadhur, alors au FC Nantes, enfile le maillot des Comores. "Tous les équipementiers nous refusaient, Adidas voulait nous faire payer, le Wati B, alors sponsor de Montpellier, estimait qu'on manquait de visibilité, continue Saadi. Alors, on crée notre propre marque pour les Comoriens, Manaa Sport, pour faire un peu de merchandising.

En 2015, un groupe, une sélection et un équipementier sont nés : les Comores ont enfin la pleine conscience de leur sélection." L'Etat commence à financer l'équipe qui lui sert de vecteur de communication. La sélection comorienne est sur les rails.

Des joueurs de Ligue 1, issus de la diaspora, Djamel Bakar, Ali Ahamada, Kassim Abdallah, portent régulièrement le maillot des Comores qui n'ont plus à rougir de leur niveau face aux grandes sélections africaines. Le plus dur ne fut sans doute pas de les convaincre mais de créer les conditions propices à leur arrivée en sélection.

En ce mois de janvier, pour la première CAN de leur histoire, les Comores ont affronté le grand Cameroun, lundi dernier, en 8e de finale. Pour Ben Amir Saadi, le symbole est immense. Lui qui, plus jeune, s'était fait exclure de son établissement scolaire pour avoir ajouté au feutre dans un manuel scolaire quatre points sur une carte pour matérialiser les Comores.

"Avant, quand nous disions qu'on venait des Comores, on nous répondait toujours : "Quoi ? Le Cameroun ?" Aujourd'hui, quand je vois des minots à Marseille porter le maillot de la sélection, mon cœur devient un volcan. Cette CAN vaut dix Coupes du monde pour nous…".