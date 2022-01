Religion: Les chrétiens d’ Agboville invités à l’unité et à la fraternité

Les chrétiens de la commune d’ Agboville, ont été invités, le mardi 25 janvier 2022, par leurs guides religieux, à l'unité et à la fraternité.

Des guides religieux d' Agboville lancent un message fort aux chrétiens

Ce rassemblement qui s'est tenue à la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney de la ville, marque l’apothéose de la semaine de prières de l’unité des chrétiens, qui se tient chaque année du 18 au 25 janvier. L’objectif est de montrer l’engagement de l’église pour une vraie fraternité entre toutes les religions. « Je bénis le Seigneur pour ce temps de grâce que sa bonté nous donne de vivre ce soir. Ce qui illustre de façon remarquable la concrétisation de l’unité. Quel bonheur ? Quel bonheur ? Car, il n’y a pas de plus grand bonheur pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d’être unis », s’est réjoui Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’ Agboville.

Pour l’administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, l’unité des chrétiens ne doit pas se limiter à une célébration annuelle mais doit être plus concrète dans la vie de chaque chrétien. C’est pourquoi, il a exhorté les fidèles chrétiens à la fraternité, à la communion et à l’amour à l’image de leurs guides religieux, regroupés au sein du Forum des confessions religieuses d’Agboville. « C’est à l’amour qu’on reconnait les vrais disciples du Christ. Que tu sois catholique, méthodiste ou chrétien d’une église évangélique, nous devons être solidaires les uns des autres lors des évènements heureux comme malheureux. Car, c’est nous les chrétiens, qui devons donner au monde l’exemple de l’unité et de la communion », a rappelé Mgr Alexis Touably Youlo.

Bien avant, le premier responsable des églises méthodistes unies du département d’ Agboville, le Très révérend pasteur Beugré Hearle Anthony a donné un enseignement sur le thème : "Sauveur pour annoncer Jésus-Christ". Le contexte, la définition des mots et signification du thème et quelle leçon pour nous chrétiens en ce jour où nous célébrons l’œcuménisme, sont les différentes parties autour desquelles s’est articulée sa prédication.

« C’est ensemble: catholiques, protestants, évangéliques, harristes et bien d’autres encore, que nous pourrons accroitre nos forces pour relever beaucoup de défis. Notamment : l’évangélisation dans les zones non atteintes d’Agboville, les sociales dans les prisons, centres de santé, écoles, les ménages. C’est unis dans la prière que nous pouvons demander à Dieu d’éradiquer la pandémie de covid-19, soutenir notre pays, la Côte d’Ivoire dans sa quête de paix et de réconciliation. Et ce, malgré nos différences », a exhorté le Très révérend pasteur Beugré Hearle Anthony.

Tizié TO Bi

Correspondant régional