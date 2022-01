Carmen Sama: ''Arafat reste toujours dans mon cœur''

Carmen Sama a rendu un vibrant hommage à son défunt mari, Dj Arafat, qui aurait eu 36 ans ce mercredi 26 janvier 2022.

Carmen Sama rend hommage à Dj Arafat

Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama a eu le mérite d’avoir gagné le cœur du big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat qui avait même prévu de faire d'elle son épouse. Mais c'est pendant que nos deux amoureux se préparaient à célébrer leur mariage civil, que la mort a fauché le Beerus Sama un lundi 12 août 2019 après un terrible accident de moto. Dépitée, Carmen Sama avait même failli mettre un terme à sa vie.

Un peu plus de deux ans après ce drame, Carmen semble passée à autre chose. Virées nocturnes, séjours dans des hôtels de luxe, achats de voitures, tel est désormais le nouveau style de vie de la veuve de 26 ans. Régulièrement critiquée pour ses sorties assez controversées sur la toile, Carmen Sama a clairement signifié qu'elle n'en avait rien à foutre. "Désolée pour le mot si j'y vais fort, mais je n’en ai rien à foutre ! Je suis focus sur moi. Tant que ma fille va bien, c'est ma priorité, c'est le plus important. Elle fréquente l'école la plus chère de Côte d'Ivoire, elle a sa voiture, son chauffeur, elle voyage... Je suis tranquille. Tout ce que les gens vont dire ne m'intéresse vraiment pas. C'est ma vie. Je viens d'avoir 26 ans. Je suis libre de faire ce que je veux", a martelé Carmen Sama le jeudi 23 décembre 2021 à l'émission WAM de Willy Dumbo sur Life TV.

Cependant, force est de constater que Carmen Sama garde toujours en mémoire Dj Arafat qui aurait eu 36 ans ce mercredi 26 janvier 2022 si la mort ne l'avait pas emporté. A cet effet, elle lui a rendu un vibrant hommage à travers un message posté sur son compte Instagram. ''Bien que tu ne sois plus avec moi dans ce monde, tu restes toujours dans mon cœur, je suis reconnaissante pour tout ce que tu étais pour moi. Merci de m'avoir laissé une partie de toi. On t'adore. HBD Dj Arafat'', a écrit la mère de la petite Rafna Houon.