Suivre Côte d'Ivoire - Égypte en direct sur TV, 8e de finale CAN 2021

Côte d'Ivoire - Égypte à suivre en direct - Une Côte d’Ivoire plus que jamais tenace et revigorée défie l’Égypte pour une place en quarts de finale de Coupe d’Afrique des Nations de football, ce mercredi 26 janvier 2022.

Côte d'Ivoire - Égypte: Non qualifiés pour le Mondial 2022, les Eléphants en mission de rachat au Cameroun

Les Éléphants ont l'intention de tout écraser sur leur passage dans cette CAN-2022. La première victime collatérale fut le champion en titre algérien, écarté sans ménagement lors d'une démonstration de la Côte d'Ivoire (3-1). L'Égypte est la suivante sur la liste de Patrice Beaumelle.

Un certain désir de revanche anime les Éléphants dans cette Coupe d'Afrique. En effet, en novembre 2021, ils ont laissé échapper la qualification pour les barrages du mondial face à l'actuel pays hôte de la CAN. Pourtant invaincus pendant les cinq premières rencontres des éliminatoires, avec quatre succès et un nul, le but de Toko-Ekambi leur a été fatal. Les Pharaons affrontent les Ivoiriens mercredi 26 janvier au stade Japoma de Douala

