Coups d'Etat en Afrique de l'ouest : Ce qu'en pense Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), tente d'expliquer la résurgence en Afrique de l'Ouest, des coups d'État.

Coups d'État en Afrique de l'Ouest : L'ex-président, Laurent Gbagbo, accuse

Depuis le coup d’État au Mali en août 2020, deux autres pays d'Afrique de l’Ouest, la Guinée et le Burkina Faso, sont tombés aux mains des militaires, malgré les condamnations et sanctions des organisations sous régionales. Pour Laurent Gbagbo, la résurgence de ce fléau en Afrique de l'Ouest est la conséquence de la mauvaise gouvernance et du manque de démocratie observée dans certains pays.

"Nous voyons des façons de gouverner qui ne conviennent pas au plus grand nombre", a commenté l'ancien président, à l'occasion de la célébration des 100 jours de la création du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. Or, précise-t-il, un gouvernement "n'est légitime, n'est crédible que lorsqu'il travaille pour le plus grand nombre". "On n'est pas assuré de réussir à chaque fois, mais on doit faire ce travail pour le plus grand nombre", a clamé Laurent Gbagbo.

La sous-région ouest africaine est secouée depuis quelques mois, par des coups d'État militaires, notamment au Mali, en Guinée et dernièrement au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, les putschistes rassemblés sous la bannière du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), ont affirmé avoir agi au nom de la souveraineté nationale pour répondre à "l’exaspération des différentes couches sociales de la nation" face à un dirigeant incapable de mettre fin à "la dégradation continue de la situation sécuritaire".

En Guinée, l’autoritarisme et le troisième mandat impopulaire du président déchu Alpha Condé, avaient suscité un fort ressentiment parmi la population; ce qui a permis au Colonel soldat Mamadi Doumouya et à ses hommes d’agir. Au Mali, ce sont des élections législatives aux résultats contestés qui avaient entraîné en 2020 la chute du président Ibrahim Boubacar Keita, déjà accusé de favoriser son entourage pour l'obtention de postes et de contrats.