Côte d'Ivoire - Egypte: Voici la composition des Eléphants pour le match

Pour le match décisif des 8è de finale de la Coupe d'Afrique des nations, face à l'Egypte, ce mercredi 26 janvier 2022, les Eléphants de Côte d'Ivoire présentent un onze de départ sans l'attaquant Wilfried Zaha ni le défenseur Odilon Kossonou.

Côte d'Ivoire - Egypte : Le onze de départ des Eléphants de Côte d'Ivoire sans Zaha

Le technicien français des Eléphants de Côte d'Ivoire a dévoilé son onze de départ pour le match des 8è de finale de la Coupe d'Afrique des nations, prévue ce mercredi contre les Pharaons d' Egypte. Pour cette confrontation, le sélectionneur ivoirien a preféré laisser sur le banc de touche, le virevoltant ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, comme ce fut le cas lors du précédent match, face à l' Algérie. Sur l'aile gauche de l'équipe ivoirienne, Patrice Beaumelle a réitéré sa confiance à Max Alain Gradel, auteur du premier but ivoirien dans cette CAN qui se déroule au Cameroun.

Le trio d'attaque du coach, Patrice Beaumelle, est composé de Sébastien Haller, Max Alain Gradel et Nicolas Pépé. En défense, Eric Bailly retrouve une place de titulaire, en remplacement du jeune défenseur du club allemand de Bayer Leverkussen. Pour le reste, la composition de l'équipe au millieu de terrain et en défense, reste inchangée. Ainsi, le capitaine Serge Aurier occupe le flanc droit ivoirien et Ghislain Konan, le couloir gauche. Le milieu de terrain sera l'affaire du trio Franck Kessié, Sangaré Ibrahim et Seri Jean Mickaël. Dans les perches, Sangaré Badra Ali garde sa place de titulaire comme c'est le cas depuis le début de la compétition. La rencontre est prévue pour ce mercredi après-midi à 16 h. Le vainqueur de cette confrontation croisera en quart de finale, l'équipe du Maroc qui a battu, mardi, le Malawi 2-1.

Ci-dessous, la composition des Eléphants de Côte d'Ivoire