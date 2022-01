Médias: Brassivoire présente ses voeux de nouvel an à Afrique-sur7

Votre média préféré, Afrique-sur7.ci a reçu, mercredi 26 janvier 2022, dans ses locaux de la Riviera Triangle à Cocody, une délégation de la société de brasserie Brassivoire.

Brassivoire visite les locaux d’ Afrique-sur7

Après son soutien apporté à l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) à travers le ‘’Village Ivoire-Ebony’’ lors de la cérémonie des Ebony du 17 au 19 décembre 2021 à Yamoussoukro, Brassivoire a entamé une tournée dans les rédactions pour présenter de vive voix ses voeux de nouvel an 2022. C’est ainsi qu’une délégation de l’entreprise brassicole s’est rendue, ce mercredi, dans les locaux d’Afrique-sur7, sis à la Riviera Triangle à Codody (Abidjan).

Conduisant la délégation, Mme Bintou Appia, Directrice des Affaires Institutionnelles et Juridiques, s’est réjouie de l’excellence de la collaboration entre Brassivoire et Afrique-sur7. Au nom de son directeur général, elle a félicité le média pour son professionnalisme et son ouverture. Convaincue qu’Afrique-sur7 fait partie des médias les plus crédibles en Côte d’Ivoire, Bintou Appia a souhaité que la collaboration avec le site d’actualités, continue crescendo. Avant de prendre congé de ses hôtes, la délégation a fait don de plusieurs échantillons de produits Brassivoire, notamment Ivoire, Heineken, Desperados, Rhino Energy Malt et Smirnoff Ice.

En l’absence de Monsieur Gary SOGNON, fondateur de Build Groupe, société éditrice du média Afrique-sur7, David YALA s’est réjoui de cette visite de Brassivoire. Le rédacteur en chef a réaffirmé l’ambition du média, de faire partie des meilleurs, en faisant siennes les valeurs d’équité et de professionnalisme dans le traitement de l’information.