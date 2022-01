Charles Blé Goudé aux Éléphants : "Vous avez mouillé le maillot"

Pas de quarts de finale pour les Éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2021 au Cameroun. La sélection ivoirienne a été sortie de la Coupe d'Afrique des nations par l'équipe nationale de l'Égypte, le mercredi 26 janvier 2022 (4 - 5), à l'issue des tirs aux buts. Charles Blé Goudé a apporté son réconfort aux poulains de Patrice Beaumelle.

Elimination des Éléphants : Blé Goudé réconforte Aurier et ses amis

La rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte pour les huitièmes de finale de la CAN 2021 a tourné en faveur des Pharaons. Après 90 minutes de jeu, aucune des deux équipes n'a pu trouver le chemin des filets. L'épreuve fatidique des tirs aux buts n'a pas souri aux protégés du technicien français Patrice Beaumelle. Le penalty manqué par Éric Bailly a permis aux Égyptiens de remporter la partie et de filer en quarts de finale.

Après cette douloureuse élimination des Éléphants, Charles Blé Goudé leur a livré un message de soutien. "Jusqu'au bout, vous avez mouillé le maillot. Mais c'est ça aussi le football, hélas. Courage les garçons. RDV en 2023. Merci à toutes et à tous d'avoir soutenu les Éléphants", a posté le leader du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) sur sa page Facebook.

Charles Blé Goudé n'est pas la seule personnalité à avoir réagi à l'élimination des Éléphants. En effet, Traoré Salif dit ASalfo a tenu à apporter son réconfort à Éric Bailly, auteur du penalty manqué. "Trébucher et tomber n’est pas forcément synonyme de faiblesse. Le sort nous impose souvent sa loi. Vous êtes héroïques et à féliciter. Bravo les Éléphants, nous sommes fiers de vous", a écrit le chanteur ivoirien dans un post sur son compte Twitter.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire avait corrigé l'Algérie (3 - 1) lors du dernier match des phases de poule.