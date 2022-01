COVID-19: Le Réseau Unico exhorte 13.000 personnes à la vaccination

C’est l’heure du bilan pour le projet « Partenariat pour l’Accélération du Dépistage de la COVID-19 (PACT), qui s’est tenu sur une durée de trois mois (Octobre-novembre-décembre 2021) dans la région d’Abidjan.

Guéi Nesserou (SG de l'UNICO): "Nous encourageons tous les Ivoiriens à la vaccination contre la COVID-19"

Organisé par le réseau UNICO, en partenariat avec ONUSIDA et le Ministère de la Santé, ce projet avait pour objectif de renforcer la protection des groupes les plus vulnérables face à la COVID-19, dans la région d’Abidjan. Au cours d’une conférence-bilan tenue le lundi 24 Janvier 2022 à la Riviera 3, monsieur GUEI NESSEROU s’est dit satisfait des résultats obtenus. « Les personnes vivant avec le VIH et celles qui ont les maladies chroniques, avec la situation de la COVID-19, sont les plus vulnérables. Au départ, il y a eu la méfiance des populations cibles, du fait des fake news qui ont été véhiculées sur la maladie à travers les réseaux sociaux. Mais au fur et à mesure de notre sensibilisation, les gens ont commencé à prendre conscience de la maladie. Nous avons sensibilisé environ 13.000 personnes et avons également accompagné plusieurs d’autres à la vaccination. Nous pensons donc que le bilan est satisfaisant car nous avons dépassé tous nos objectifs fixés », a-t-il relevé.

Le secrétaire général de l’UNICO n’a pas terminé sans lancer un appel à la vaccination contre la COVID-19. « Nous encourageons tous les Ivoiriens à la vaccination contre la COVID-19 pour se barricader contre cette maladie qui fait des ravages à travers le monde », a-t-il lancé. Regroupant plus de 40 ONGs, le réseau UNICO œuvre en faveur des populations vulnérables (usagers de drogues, homosexuels, travailleurs du sexe, personnes vivant avec le VIH…). Il entend renforcer davantage ses actions sur le terrain à travers l’ouverture d’un centre pour les femmes vulnérables.

Infos : Nicaise B.