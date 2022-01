Titrologie-CAN: Les Eléphants tombent, Ouattara annonce des sanctions

La Titrologie ou Revue de presse ivoirienne de ce jeudi 27 janvier 2022 est largement consacrée au chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui s’est prononcé sur les audits en cours dans les entreprises publiques. Puis à l'élimination des Eléphants de Côte d'Ivoire par l'Egypte en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mercredi à Douala au Caùeroun.

Titrologie- Eliminés, les Eléphants mettent le cap sur la CAN 2023 que va accueillir le pays d'Alassane Ouattara

Titrologie - « Nous devons veiller aux sanctions qui résulteront en cas d'irrégularités », prévient le président Alassane Ouattara en conseil des ministres.

En effet, la presse ivoirienne, dans leur parution de ce jeudi, se fait l'echo du Conseil des ministres tenu mercredi sous la présidence de SEM Alassane Ouattara qui a relevé de nombreuses irrégularités liées aux passations de marchés, le coût élevé et l'opportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant élevé de dons, les commissions et honoraires et plus généralement la non maîtrise des charges dans un certain nombre d'entreprises, informent Soir Info, Le Rassemblement, Le Sursaut ou encore le Nouveau Réveil et L'Intelligent d'Abidjan.

« Les actions entamées en 2021, notamment les derniers audits réalisés dans certaines entreprises publiques, certaines entreprises du portefeuille de l'État ont révélé des irrégularités auxquelles il convient de remédier", lit-on dans Fraternité Matin. Le journal gouvernemental titre à sa Une: "Gestion des entreprises publiques: Ouattara pour la "tolérance zéro".

"Nous devons veiller aux sanctions, souligne, pour sa part, Le Patriote qui cite le président ivoirien

"Les DG ne vont plus payer seuls", précise encore L'Intelligent d'Abidjan qui souligne l'élimination des Eléphants de Côte d'Ivoire par l'Egypte des Pharaons en 8emes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. "Une élimination douloureuse, mais pas honteuse", lit-on. Et d'inviter les parchydermes ivoiriens à mettre "le cap sur la CAN 2023" que va accueillir le pays d'Alassane Ouattara.