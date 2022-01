Ce que Roch Kaboré a confié à Ouattara et Macron avant sa chute

Marc Christian Roch Kaboré n'est plus à la tête du Burkina Faso. Au pouvoir depuis six ans, il a été débarqué par des soldats en colère le lundi 24 janvier 2022. Au moment des heures chaudes avant sa chute, le président déchu a échangé avec Alassane Ouattara, Macky Sall et Emmanuel Macron.

Roch Kaboré : "Nous essayons de gérer la situation..."

Tout a commencé le dimanche 23 janvier 2022. Depuis le camp Sangoulé Lamizana, des tirs parviennent aux oreilles de Marc Christian Roch Kaboré, confortablement installé dans sa villa ministérielle, non loin du Palais de Kosyam, révèle Jeune Afrique. Le président burkinabè tente de sauver la situation et entame des négociations avec les mutins. Roch Kaboré passe un coup de fil au président ivoirien Alassane Ouattara, au Sénégalais Macky Sall, au président du Niger, Mohamed Bazoum et au président de la République de France Emmanuel Macron. "Nous essayons de gérer la situation. Nous avons entamé des discussions avec les mutins et nous espérons un dénouement favorable", rassure le locataire du Palais de Kosyam.

De leur côté, les mutins dénoncent "le mauvais équipement des soldats, la mauvaise prise en charge des blessés et des familles des victimes dans la lutte contre le terrorisme". Plus tard, les militaires donnent de la voix et exigent la démission du gouvernement de Roch Kaboré.

Finalement, l'économiste burkinabè est évincé du pouvoir le lundi 24 janvier 2022. Le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba prend les rênes du pouvoir au Burkina Faso. À la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPRS), le nouvel homme fort du pays suspend la Constitution, dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale. Dans la foulée, le tombeur de Marc Christian Roch Kaboré ferme les frontières terrestres et aériennes et installe un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national de 21 h à 5 h du matin.