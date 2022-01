Agboville - Culture de la paix: Le REPSFECO satisfait des résultats obtenus

Le Réseau paix et sécurité pour les femmes de l’espace CEDEAO-Section Côte d’Ivoire (REPSFECO-CI), a initié le mercredi 26 janvier 2022, un atelier de restitution et de partage d'expériences à Agboville.

Le REPSFECO initie un atelier de restitution et de partage d'expériences à Agboville

Dans le cadre de la fin de son projet dénommé : Contribution de l’antenne nationale REPSFECO dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de la composante Femmes, paix et sécurité du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (CPCC) en Côte d’Ivoire, le Réseau paix et sécurité pour les femmes de l’espace CEDEAO-Section Côte d’Ivoire (REPSFECO-CI) a initié le mercredi 26 janvier 2022, un atelier de restitution et de partage d'expériences, à Agboville. "L’implication des femmes et des jeunes dans les initiatives locales de paix, de sécurité et de la lutte contre les violences pré et post-électorales" est le thème qui a réuni leaders d’associations féminines, de jeunesse, d’élèves et des responsables de la vie scolaire.

« Nous avons choisi d’implémenter ce projet ici à Agboville parce que la ville a été remarquée comme étant une ville "chaude" où le plus souvent les élèves participent à ce qu’on appelle le phénomène des congés anticipés. Ce qui sape l’environnement social au niveau scolaire », a souligné Dosso Mafélina, secrétaire général du REPSFECO-CI, en présence de Gilbert N’Gbocho, conseiller municipal, de Kouakou Messan, représentant le directeur régional de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et de Joëlle N’Guessan, coordinatrice de la vie scolaire à la direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation d’Agboville.

Pour Dosso Mafélina, un renforcement de capacité des parties prenantes ; l’installation et la redynamisation des cellules de paix au lycée moderne 1 et dans le collège Décroly d’Agboville, sont les résultats majeurs obtenus dans la mise en œuvre des différentes activités du projet pilote. « Des sessions de sensibilisation à l’éducation civique à l’intention de plus d’un millier de personnes en ville comme en milieu rurale. Ainsi que des émissions au niveau de la radio locale et des informations sur les réseaux sociaux, nous ont permis aussi de sensibiliser les populations à la culture de la paix, du civisme, de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour une paix durable en Côte d’Ivoire », a-t-elle ajouté.

Avant de révéler : « Nous sommes satisfaits parce que nous avons atteint nos objectifs. Agboville n’a pas participé au phénomène des congés anticipés. Et, cela a été possible grâce à l’intensification des activités de sensibilisation sur le terrain auprès des élèves et des parents afin que chacun prenne ses responsabilités. À terme, nous voulons amener les élèves à être aussi des agents de changement de comportements avec à la clé de bons résultats scolaires ». Créé en 2010, le REPSFECO existe dans 15 pays de la CEDEAO dont la Côte d’Ivoire. Avec pour principale mission de renforcer, coordonner et d'optimiser les rôles et les initiatives des femmes dans la préservation des conflits et la défense des droits humains.

Tizié TO Bi

Correspondant régional