Didier Drogba dévoile les vraies raisons des défaites des Éléphants

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, s'est prononcé après l'élimination de la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale de la Can 2021.

Didier Drogba: ''Comment remporter une CAN lorsque le football ivoirien souffre de divisions depuis plus de trois ans?''

Après avoir passé quelques jours aux côtés des Éléphants de Côte d'Ivoire à Douala au Cameroun, Didier Drogba croyait fortement que ses jeunes frères pouvaient aller très loin dans cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations.

‘’Pour avoir passé quelques jours avec eux, je peux dire qu’ils sont solidaires, ils sont concentrés sur leurs objectifs. Quand on a un groupe qui est solidaire comme ça, qui est concentré, et que les joueurs s’entendent avec l’entraineur, ils parlent le même langage, on peut déplacer des montagnes. Je pense que c’est un groupe qui peut aller loin‘’, avait-il déclaré.

Deux jours après le revers, l'ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire dit être fier de Serge Aurier et de ses camarades, tombés aux tirs aux buts face aux Pharaons d'Égypte.

'' Les tirs aux buts et la Côte d’Ivoire, c’est du “je t’aime moi non plus”…Je suis fier de mon équipe et de mes jeunes frères qui ont prouvé que le potentiel est bien là!'', a indiqué Didier Drogba, estimant qu'il faut regarder maintenant vers l'avenir.

''Il faut maintenant se tourner vers l’avenir. Comment se qualifier à nouveau pour une coupe du monde? Comment remporter une CAN, lorsque le football ivoirien souffre de divisions depuis plus de trois ans? La solidarité pour un objectif commun est le pré requis premier vers le succès. Il est temps de remettre de l’ordre à la maison afin de pouvoir à nouveau briller sur la scène internationale. Merci au coach, au staff, aux joueurs qui ont su montrer le potentiel de notre équipe et de nos couleurs. Merci aux supporters qui malgré tout vibrez à chaque sortie des Éléphants!! Courage à tous et rdv chez nous, en Côte d’Ivoire, pour la meilleure CAN de l’histoire du football'', a ajouté Didier Drogba.