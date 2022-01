CAN 2021 - Brouilles avec les Ivoiriens, Mani Bella sommée de s'excuser

Le frère aîné de feu Dj Arafat, Tv3 Dj, s’est invité dans la guéguerre entre supporters camerounais et ivoiriens lors de la Can 2021. Ce qu’il demande à la chanteuse camerounaise Mani Bella.

Tv3 Dj à Mani Bella: ‘’Tu as laissé tes frères marcher sur notre drapeau national ?’’

Reprochant aux Ivoiriens d’avoir dénoncé une injustice contre l’équipe nationale des Comores, pour favoriser le Cameroun lors des huitièmes de finale de la Can 2021, des supporters camerounais s'en sont pris aux Éléphants de Côte d'Ivoire, le mercredi dernier lors du match contre les Pharaons d'Égypte.

Depuis leur entrée au stade pour l'échauffement, jusqu'aux tirs aux buts, Nicolas Pépė, Serge Aurier, Badra Ali, Franck Kessié et les autres, ont été sifflés par le public camerounais.

Même pendant l'exécution de l'hymne national, les Éléphants étaient constamment conspués par les supporters camerounais qui n’ont pas épargné les supporters ivoiriens. Dans une vidéo postée sur la toile, on aperçoit des Camerounais, narguer des Ivoiriens après le match.

Pour la chanteuse camerounaise Mani Bella, il s’agit d’une réplique aux agissements des Ivoiriens. ''Mépriser les institutions d'un pays !(C'était amusement). Insulter les dirigeants d'un pays! (C'était amusement). Accuser faussement un pays! (C'était amusement). Aller jusqu'à se moquer des incidents mortels d'un pays. (C'était amusement). QUAND CE PAYS DÉCIDE DONC DE S'AMUSER AUSSI EN RETOUR AVEC VOUS, ÇA DEVIENT LES PLEURS ! Woooo on vous attend en 2023. Woooo Mani ta carrière est fini . Woooo tu es laide. Woooo...", a lancé Mani Bella qui a même pris la décision de ne plus venir à Abidjan.

"Je ne viendrai plus chez vous (en Côte d’Ivoire )! J'assume. Mais j'attendrai aussi ceux qui viendront chez moi (au Cameroun ). Et sachez que mes frères n'ont pas besoin de la coupe de 2023. On prend celle-ci, ça nous fait 6. Au pire, on donne à une autre équipe et l'année prochaine, on se repose...", dira-t-elle.

Pour le chanteur Coupé-décalé, Tv3 Dj, frère ainé de feu Dj Arafat, Mani Bella doit présenter ses excuses car ses compatriotes sont vraiment allés très loin.

‘’ Tu as laissé tes frères marcher sur notre drapeau national ? Je viens de voir cela ... je pensais que les gens mentaient. Débrouille toi, mais pour tout l'amour que je te porte, j'exige des excuses sincères.... On ne piétine pas un drapeau. Nooooon! Mani Bella, chérie j'attends vos excuses‘’, a interpellé Tv3 Dj sur sa page Facebook.