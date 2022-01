Côte d'Ivoire: Al Moustapha libéré après cinq mois de prison à la MACA

En prison depuis cinq mois pour faux et usage de faux, « TOURE Aladji Moussa Moustapha dit Al Moustapha », homme d'affaires et membre du RHDP (parti au pouvoir), a été remis en liberté ce vendredi 28 janvier 2022.

Liberté conditionnelle pour Touré Al Moustapha

Le 26 août 2021, le procureur de la République, Adou Richard, faisait cas de l'implication de ALADJI MOUSSA MOUSTAPHA communément appelé «TOURE AL MOUSTAPHA » dans la mise en place d'un réseau de faussaires, qui produit et commercialise de fausses attestations d'exonération de Sénateurs auprès de particuliers, lesquels s'en servaient ou s'en servent (c'est selon) pour contourner la procédure douanière en matière d'importation de véhicules.

Cette situation avait conduit le procureur de la République à ouvrir une information judiciaire à l'encontre de Al Moustapha, avec mandat de dépôt pour les faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, escroquerie portant sur du numéraire, corruption et Blanchiments de capitaux.

Faits prévus et punis, selon lui, par les articles 7, 8, 99, 121, 122, 123, 99, 113, 117 et 118 de la Loi N°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme ; les articles 107, 108, 311, 335, 471 et 484 du Code Pénale.

Écroué à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) depuis lors, Al Moustapha vient de bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle dans la soirée du vendredi 28 janvier 2022. Selon des informations, "Don Mouchacho" a été libéré après avoir payé une caution de 30 millions Fcfa. Toutefois, il devra rester à la disposition de la justice, apprend-on.