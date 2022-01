People: Eunice Zunon raconte sa première rencontre avec Tenor

La web comédienne ivoirienne Eunice Zunon, invitée à l'émission Life Week end, s’est prononcée sur son aventure amoureuse avec le rappeur camerounais Tenor.

Eunice Zunon: ‘’Je savais que ç'allait arriver un jour, mais pas comme ça‘’

Invitée, vendredi à l'émission Life Week end diffusée sur la chaîne Life Tv, Eunice Zunon, désormais fiancée au chanteur camerounais Tenor, est revenue sur le clash entre supporters camerounais et ivoiriens à l’occasion des huitièmes de finale de la Can 2021.

‘’ Je me suis sentie mal à l’aise, très mal à l’aise, parce qu’autant je suis ivoirienne, autant j’aime le Cameroun. Se trouver dans une situation comme ça, cet n’est pas très chic quoi… et j’ai décidé de ne pas me prononcer. En vérité , je préfère qu’il y ait la paix (…) Il(Tenor) a été aussi mal à l'aise parce qu’il est beaucoup aimé en Côte d’Ivoire. Le Cameroun, c’est son pays. Donc il est beaucoup partagé … Bien évidemment, on a abordé le sujet, mais c’était dans la rigolade, dans la bonne ambiance‘’, a soutenu Eunice Zunon.

Concernant sa demande en mariage par Tenor, elle témoigne: ‘’ Je savais que peut-être ça allait arriver un jour, mais pas comme ça, parce que Thierry (Tenor), il n’est pas beaucoup romantique comme ce que j’ai vu. Quand j’ai vu ça, je me suis dit: faut pas il va venir dire qu’il s’amuse hein, parce que lui, il a des blagues vraiment trop bizarres‘’, a indiqué Bb Bouche pointue avant de révéler comment elle a rencontré celui qui sera bientôt son époux.

‘’C’était entre 2018 et 2019 (…) on s’est rencontré à Abidjan dans une boîte de nuit. Il était de passage à Abidjan pour un show. Pour dire la vérité, moi je ne sors pas beaucoup. Je n'aime pas trop les boîtes de nuit, mais quand j’ai su qu’il venait, je me suis dit que c’était la bonne occasion pour rencontrer la personne sur qui je fais des vidéos. C'était un personnage qui m’intéressait pour les vidéos… je me suis dit, comme il est à Abidjan, je vais passer le saluer. C’est comme ça qu’on se rencontre pour la première fois", se souvient Eunice Zunon.