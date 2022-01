FC Barcelone: Adama Traoré de retour, détails du contrat

Parti en 2015 du FC Barcelone, Adama Traoré signe son retour chez les Blaugranas qui ont officialisé le transfert de l’ailier espagnol, samedi 29 janvier 2021.

Après Ferran Torres, Barcelone s’offre Adama Traoré

Les Blaugranas renforcent leur effectif avec Adama Traoré qui retrouve son club formateur. Il rejoint le Barça après l’arrivée de Ferran Torres en début de mercato.

Prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, l'Espagnol quitte les Wolves pour venir en aide à des Blaugrana auteurs d'un début de saison décevant. Le nouveau joujou de Xavi devrait être prêt pour le choc du 6 février prochain en Liga, face à l'Atlético.

Directeur technique des Wolves, Scott Sellars a confirmé sur le site de l’écurie anglaise qu’Adama Traoré ne voyait que par le FC Barcelone pour son avenir :

« Adama a toujours agi avec le plus grand professionnalisme, mais ce n'est pas un secret que nous n'avons pas été en mesure de trouver un accord avec lui pour un nouveau contrat, malgré des négociations prolongées, et son désir à l'heure actuelle est de jouer au football ailleurs. Tout le monde sait que Barcelone est une ville et un club très proches du cœur d'Adama, c'est donc un transfert de rêve pour lui. »

Par ailleurs, le dirigeant de Wolverhampton a expliqué que le FC Barcelone avait bien la possibilité de « rendre le transfert permanent cet été ». Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les deux clubs se sont entendus pour inclure une option d’achat de 30M€ dans le bail d’Adama Traoré.

Mais ce n’est pas tout puisque Joan Laporta aurait d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente avec sa recrue hivernale pour un contrat potentiel de cinq saisons au cas où la direction blaugrana décidait de conserver Adama Traoré.

Xavi tient donc son troisième renfort de l’hiver ! Après s’être attaché les services de Dani Alves et Ferran Torres.