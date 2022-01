Amira Lobognon vante les mérites de Ouattara, la toile s'enflamme

Amira Lobognon serait-elle disposée à rejoindre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ? Dans un tweet, l'épouse de l'ex-ministre Alain Lobognon fait les éloges d'Alassane Ouattara. Cette publication a provoqué un véritable tollé sur la toile.

Amira Lobognon sous le charme d'Alassane Ouattara

Alassane Ouattara peut se vanter d'avoir une nouvelle admiratrice. En effet, Amira Lobognon, la conjointe d'Alain Lobognon, a ouvertement fait les éloges du président ivoirien. "J'apprécie une chose avec le PR Alassane Ouattara. Il parle très peu. Même en termes d'interview. Ses actions parlent pour lui et cela dans tous les sens du terme. On mesure la valeur d'un Homme sur sa capacité à aller au bout de ses objectifs. Ayons le courage de le reconnaitre", a écrit Mme Lobognon.

La toile s'est immédiatement enflammée. Des internautes ont vite fait de conclure qu' Amira Lobognon fait ainsi un appel du pied au pouvoir d'Alassane Ouattara. La compagne d'Alain Lobognon a-t-elle rejoint discrètement le camp des houphouëtistes ? "Ne sortez pas de vos émotions inutiles hein ! C’est en reconnaissant les qualités de son adversaire qu’on arrive à trouver soit même ses failles et on s’améliore", se défend la concernée. Elle a même soutenu qu'elle n'a jamais eu besoin d'avatars. "Mes tweets sont encore disponibles. Je sais reconnaitre même à mon pire ennemi ses qualités comme ses défauts. Essayer cela vous grandira !", a-t-elle rétorqué.

À sa sortie de prison, Alain Lobognon s'est engagé à réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro. Cela lui a valu de virulentes attaques de la part des soroistes. Franklin Nyamsi, conseiller spécial de l'ancien président de l'Assemblée nationale, a lancé des piques contre le couple Lobognon.

"Je conseille fortement à dame Amira Lobognon, à sa mère Henriette Gruner et au sieur Alain Lobognon de cesser la campagne d’avatars lancée contre ma personne et qui plus est, contre le président Guillaume Soro ! Qu’ils assument le débat sur leurs choix et aventures politiques en nom propre au lieu de s’étaler dans les fosses septiques des réseaux sociaux", a déclaré l'écrivain camerounais.

Amira Lobognon a vivement réagi en remontant les bretelles à Franklin Nyamsi. "Donc au GPS, on peut insulter ma mère simplement parce qu’on a des crises hallucinogènes voyant des ennemis partout. Vous êtes celui qui tape fièrement sa poitrine pour dire qu’il est un grand stratège, oui en injure. VOUS ÊTES PATHÉTIQUE ! Quelle misère morale", s'est-elle désolée.