Makosso et Ayek Hassan sévèrement recadrés par Aya Robert

L’influenceuse Aya Robert a réagi aux récentes publications du pasteur Camille Makosso après son voyage controversé au Cameroun, sur invitation du président de la Fécafoot, Samuel Eto’o.

De retour d’un voyage controversé au Cameroun, Makosso fustige les Ivoiriens, colère d’Aya Robert

Les dernières sorties de Camille Makosso sur Eto'o et les Camerounais, ont enflammé la toile après son passage au pays de Paul Biya pour calmer les tensions entre les supporters ivoiriens et ceux des Lions Indomptables. Le pasteur et web influenceur, accusé de mendiant et d’arnaqueur par ses frères ivoiriens, a expliqué comment il a été invité au Cameroun par Samuel Eto’o, non sans égratigner l’honneur et la fierté de ses compatriotes ivoiriens.

''La Côte d’Ivoire n’est plus de la compétition et vous vous plaignez que je soutienne une équipe encore en compétition en qui je me retrouve dans leur état d’esprit? L’argent que vous me donnez chaque mois là, bloquez cela. J’ai des comptes à rendre à qui? Sommes-nous en guerre contre le Cameroun? Le Cameroun, en tant que nation, a tué qui ou frappé qui? Si le chômage vous fatigue, reforgez votre esprit au travail. Dans ce monde dur, vous avez le temps de détester et de garder la rancune là où votre pays ne vous voit même pas? Guerre de Facebook? Vous êtes vraiment perdus'', a dénoncé Makosso Camille sur sa page Facebook.

Puis d'ajouter: '' J’aime le Cameroun qui est l’un des pays qui m’a le plus honoré dans ma vie quand souvent mon propre pays me rejetait et me dénigrait. Un malade mental, dans sa folie, marche sur notre maillot et on me demande de combattre un pays entier. Depuis quand l’acte d’un maudit engage un pays. Je décide de réparer ce que moi-même j’ai été l’une des causes et vous m’en voulez. Je suis ivoirien patriote mais l’esprit de lion du Cameroun me forge à ne jamais renoncer. Merci au Cameroun pour cet amour et votre pardon quand mes paroles vous ont blessés''.

Une sortie qui n’a pas du tout plu au Aya Robert, qui s’en est pris à Camille Makosso qui a également été châtié par l’activiste ivoiro-libanais Hayek Hassan. “Makosso, tu es parti au Cameroun demander pardon. C’est ce qui est juste. Mais Makosso tu as blessé les ivoiriens en allant demander ton pardon. Tu as dit un truc qui a vexé et blessé les ivoiriens. Je ne sais pas si tu voulais faire de l'humour, mais ce que tu as dit là, étant sur leur terre, ça nous a blessé”, a soutenu Aya Robert basée en France.

“Mais pourquoi cette paix que tu es allé faire avec les camerounais là, tu ne l'as fait pas avec les ivoiriens aussi, hein Makosso?", s’est interrogée l’influenceuse. Si les ivoiriens ne t'aimaient pas là, on allait te laisser dans ton délit hein. Parce que franchement, c’est toi et le gros b... (en référence au blogueur ivoirien Apoutchou Nataional) qui avez envoyé l’histoire. Mais quand ils ont commencé à vous insulter , tous les ivoiriens sont sortis pour vous défendre”, a expliqué la jeune influenceuse basée en Suisse qui a estimé que Mokosso a posé un “acte maladroit” qu’il ne pensait pas vraiment.

“Non mais tu ne sors pas pour venir insulter les ivoiriens pour faire plaisir aux camerounais. Non, on montre quoi là”, a fustigé Aya Robert. "Fils, la Côte d’Ivoire est fière de te compter parmi ses citoyens. Toi au moins, tu n’as pas trahi la nation pour avoir une photo avec Samuel Eto’o. T'a choisi la Côte d’Ivoire et la Côte d’Ivoire te choisit aujourd’hui...", a réagi pour sa part Hayek Hassan qui, lui aussi, a reçu un joli recadrage de l'influenceuse.

Aya Robert, détracteur et avocate de Makosso

Je voulais personnellement te dire merci pour ce que tu fais pour la jeunesse et pour le bénévolat que tu fais, pour les malades, etc. Mais j’ai l’impression que, sur Facebook, tu as ton parti pris. Je vois tes prises de position, c’est ton droit de choisir qui tu veux aimer, quels influenceurs tu veux aimer. Mais quand tu fais du bénévolat, de l’humanitaire, je pense qu’il y a des choses à ne pas faire”, souligné Aya Robert.

Parce que quand il s'agit de la Libias, tu es une autre personne.

Je ne sais pas ce que tu as avec Makosso. La dernière fois j’ai fait un direct où je t’ai interpelé et après on s’est eu au téléphone, tu m’a expliqué que tu n’avais pas de problème avec Makosso… En tant que bénévole, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu es un peu trop dans le règlement de compte. Hassan tu ne dois pas être seulement pour une seule personne, tu dois être là pour tout le monde. Je vois que quand il s’agit de Makosso, tu tapes un peu fort, mais quand il s’agit de l’autre côté, tu fais comme tu ne vois pas. Sinon le gros qui est l’autre côté là bas là, lui aussi a fait vidéo pour insulter les camerounais. On ne t’a pas vu faire de post quand il est revenu leur demander pardon alors qu’ils ont marché sur notre drapeau. Mais Hayek Hassan quand ça été Makosso, tu es allé faire publication. Il faut être juste", a conseillé Aya Robert à l’endroit du boss de la plateforme Bénévoles de premiers secours.

Après cette vidéo publiée, dimanche, par la web activiste, Hayek Hassan a posté un beau message, drapeau de la Côte d'Ivoire en main, pour magnifier sa mère patrie qui l’a adopté depuis sa naissance.

" Un sentiment de fierté m'anime rien qu'en te touchant !

Un sentiment de responsabilité m'envahit quand je porte tes couleurs !

Tu as été là pour moi depuis ma naissance donc mon devoir est d'être là pour toi à chacun instant de mon existence !

Côte d'Ivoire tu peux compter sur moi dans les bons et les mauvais moments !

Je suis ton fils et je te représenterai dignement dans toutes les circonstances !

Tu es la définition de l'amour et j'en suis amoureux !

Je t'aime ma Côte d'Ivoire !

Partout où j'irai sois en sûre que je serais un exemple de dignité pour que tes couleurs restent au sommet de la planète !

Je saurai toujours faire la différence entre le bien et le mal pour ne pas que tu sois en difficulté !

Côte d'Ivoire tu peux toujours compter sur ton fils adoptif que je suis pour te porter au sommet !"