Guinée : Une ancienne ministre d'Alpha Condé devant la justice

En Guinée, Zénab Dramé, ancienne ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle sous Alpha Condé, est poursuivie par la justice guinéenne pour "détournement de deniers publics". Lansana Chérif Haidara, ex-directeur général de la LONAGUI, est lui aussi visé par des poursuites judiciaires.

Guinée : Que reproche-t-on à Zénab Dramé ?

Les autorités en Guinée ont engagé des poursuites judiciaires contre Zénab Dramé, anciennement ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle dans le gouvernement du président déchu Alpha Condé. Ancien directeur de la LONAGUI, Lanzana Chérif Haidara est également dans les mailles des filets de la justice guinéenne. Tous les deux sont poursuivis devant le CRIEF (Cour de répression des infractions économiques) pour "détournement de deniers publics", apprend-on auprès d'Africa Guinée.

"Les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF quelque soit l’étape où elle se trouve devant les juridictions ordinaires de fond sont, sur réquisition des représentants du ministère public compétent, transférés au procureur spécial près la CRIEF, pour continuation selon le cas, de l’enquête de police par le procureur spécial, de l’instruction par la chambre de l’instruction et du jugement par la chambre de la Cour du degré correspondant…le parquet général a instruit tous les parquets de transmettre les dossiers dès après l’installation de la CRIEF", clarifie le procureur général.

Le procureur général a aussi expliqué que "les dossiers ministère public et l’État guinéen contre les nommés Lansana Chérif Haidara, ex-directeur général de la Lonagui et Zénab Dramé, ex-ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics".