"Ma famille": Guy Amos, le fils de Gbazé Thérèse, est décédé

L'actrice ivoirienne Gbazé Thérèse vient d’être frappée par un malheur. Son fils Guy Amos est décédé la nuit dernière.

La comédienne Gbazé Thérèse en deuil

La comédienne ivoirienne Gbazé Thérèse était l’une des actrices les plus en vue de la série ivoirienne ‘’Ma famille’’ réalisée par Akissi Delta, il y a 20 ans. Une série qui a connu un véritable succès en Côte d’Ivoire et même à l’international. Dans cette série, Gbazé Thérèse avait un fils qu’elle appelait affectueusement Guy Amos. Ce gamin était en réalité son fils biologique. Des années sont passées, Guy Amos est bien évidemment devenu un homme.

En novembre 2020, il s’était même retrouvé au cœur d’une vive polémique sur la toile. Des médias people ivoiriens avaient révélé que le jeune homme avait offert une luxueuse voiture, plus précisément une mini cooper, à sa copine qui se faisait appeler Nefertiti, une Top model photo. Une information qui a surpris de nombreux internautes qui se demandaient où ce jeune homme avait bien pu trouver les moyens pour se permettre une telle folie.

En ce début de mois de février 2022, l’on apprend que le jeune homme vient de rendre l’âme. ‘’Guy Amos, le petit fils de Gbazé Thérèse et acteur dans la célèbre série ivoirienne "Ma Famille" est décédé dans la nuit du mardi 1 février 2022. Nos Sincères condoléances à sa famille‘’, s'est attristé Euloge First. Les causes du décès de Guy Amos n'ont pas encore été dévoilées. Cependant, de nombreux internautes expriment déjà leur compassion à l'endroit de la comédienne Gbazé Thérèse.