Projet de transport urbain: 984 millions FCFA pour l'URC et l'OIPR

Dans le cadre de la réalisation du Projet de Transport urbain d’Abidjan (PTUA), le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a, au nom du Premier Ministre Patrick Achi, procédé, le mardi 1er février 2022 à la remise de matériels, d’un coût total de plus de 984 millions de FCFA, à l’Unité de régulation de la circulation (URC) de la Police nationale et à l’Office ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR).

Projet de Transport urbain d’Abidjan : Le gouvernement dote l'URC et l'OIPR de matériels roulants

Cette dotation rentre dans le cadre de la réalisation du Projet de Transport urbain d’Abidjan (PTUA), à travers la mise en œuvre de deux projets connexes. Notamment, l’Appui logistique à l’URC et l’Appui à la gestion participative du Parc urbain du Banco. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre, gouverneur du District autonome d’Abidjan, Beugré Mambé, du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, et du représentant du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Benjamin Effoli.

Le premier projet cité vise la fourniture du matériel roulant à l’Unité de régulation de la circulation (URC) de la Police nationale dans le but d’optimiser la régulation du flux de véhicules et garantir une mobilité ainsi qu’une fluidité routière acceptable pour les populations pendant la phase des travaux des projets routiers. À cet effet, l’URC a été dotée de 15 véhicules de transport de troupes (VTT) et de 10 véhicules de type Pick-up d’une valeur totale de 698 162 000 de FCFA. Le second projet concerne la fourniture de matériels et moyens logistiques à l’OIPR, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des agents de l’OIPR pour leur permettre de contrer les diverses agressions et intrusions illégales constatées dans le Parc du Banco.

Amédé Koffi Kouakou a mis à la disposition de l’OIPR du matériel roulant (10 motos et trois véhicules de type 4*4 double cabine), du matériel informatique (six ordinateurs de bureau, huit ordinateurs portables de pointe et 100 cartes mémoires), du matériel technique (deux drones, 30 caméras, deux appareils photo numériques, trois paires de jumelles, 10 Gps et 20 tablettes et accessoires), des équipements solaires (six lampes solaires, six splits solaires, 12 générateurs solaires hybrides et 20 panneaux solaires polycristallins) ainsi que des mobiliers de bureau. Le tout d’une valeur globale de 286 263 000 FCFA.

« Ce matériel permettra une surveillance et une gestion efficace du Parc national du Banco, qui est le poumon vert du District d’Abidjan », a expliqué le ministre de l’Équipement. Amédé Koffi Kouakou a exhorté les services bénéficiaires à en faire bon usage, non sans rappeler que le matériel remis fera l’objet de suivi conformément aux dispositions de la Banque africaine de Développement (BAD) et du Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) en matière de bonne gouvernance. Deux institutions à qui le ministre Amédé Koffi Kouakou a adressé ses remerciements pour leurs soutiens continus aux côtés de l’État de Côte d’Ivoire.

Il a, par ailleurs, ajouté qu’en plus du matériel mis à la disposition de l’OIPR, le PTUA procède actuellement, dans le cadre de la réalisation des travaux de la sortie Est d’Abidjan, à la construction d’une clôture de protection de la forêt du Banco de 4,5 kilomètres pour un coût total d’environ 300 millions de FCFA. Dans le cadre de l’Appui logistique de l’Unité de régulation de la circulation, 50 motos, 20 scooters et 70 casques d’une valeur de plus de 135 millions de FCFA, avaient été remis, le 28 septembre 2020 sur l’esplanade du siège du PTUA, au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité par son collègue de l’Équipement et de l’Entretien routier.