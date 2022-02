Crise au Mali : Sam l'Africain recadre sévèrement Marine Le pen

Les propos de l'opposante française, Marine Le Pen, suite à l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, ont fait sortir de ses gonds, Sam l'Africain, de son vrai nom, Sam Mohamed Jichi alias.

Le président de la Nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie (NACIP) n'y est pas allé de main morte pour apporter la réplique à la Française Marine Le Pen. Dans un Tweet publié le 31 janvier 2022, la candidate du Rassemblement national a tenu des propos désobligeants à l'encontre des autorités maliennes, suite à l'expulsion de Joël Meyer, ambassadeur de France près la République du Mali.

"Alors que nos soldats se sacrifient depuis 10 ans pour sauver le Sahel des islamistes, les militaires maliens incapables de protéger leur propre pays, osent chasser notre ambassadeur", a écrit la députée française. Et d'ajouter : "Présidente de la République, je ferai respecter la France et notre armée !", a promis l'ancienne conseillère régionale des Hautes-de-France, adversaire d'Emmanuel Macron.

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 31, 2022

En réaction à cette sortie qu'il n'a visiblement pas appréciée, Sam l'Africain qui affiche depuis quelque temps, une posture panafricaniste, a tenu à rappeler à l'actrice politique française, le sacrifice concédé par le peuple africain pour construire la France. "Là où vous avez laissé une cinquantaine de soldats dont je salue la mémoire, nous Africains, avons laissé des milliers de combattants, de dignes fils vrais, sans lesquels, la France ne serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui ...", a-t-il réagi dans une publication sur Facebook.

" Je réitère ici que nous Africains, ne sommes plus dupes. Nous savons bien que le soi-disant "Sacrifice" de la France n'est rien d'autre qu'une stratégie d'exploitation et de pillage pour appauvrir et mieux assujettir le peuple malien et sahélien...", a lâché Sam l'Africain.