Gbazé Thérèse explique la mort mystérieuse de son petit-fils Guy Amos

La comédienne ivoirienne Gbazé Thérèse est revenue sur les circonstances douloureuses de la mort de son petit-fils Guy Amos.

Voici comment Guy-Amos, le petit-fils de Gbazé Thérèse, est décédé

Gbazé Thérese a précisé que le jeune Guy Amos décédé, mardi, était plutôt son petit-fils et non son fils. C’est donc une grand-mère inconsolable que nous avons aperçue dans un reportage vidéo réalisée par ivoirtv.net. La comédienne est complètement abattue face à ce malheur qui survient quelques mois après que son fils a été abattu par des coupeurs de route.

‘’Je suis quittée à la répétition, on s’est vu et on vient me dire à minuit que Guy Amos n’est plus. Voilà comment j’ai reçu la nouvelle. Je ne sais pas quoi dire. On attend ce que les médecins vont dire, je ne sais pas ce que je vais dire aujourd’hui là. L’autre, c’est coupeur de route qui l’a abattu, aujourd’hui celui-là, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. C’est mon petit-fils, c’est l’enfant de ma fille, c’est son premier fils, c’est avec lui que j’ai tourné ''Ma famille''… Je ne sais pas pourquoi tout ça m’arrive‘’, a témoigné Gbazé Thérèse avant de révéler que son petit-fils est mort dans son sommeil.

‘’Il est décédé chez lui dans son lit. Il était seul. Il y a ses frères et puis ses amis qui vont souvent jouer jeu chez lui là-bas, et quand ils sont partis, il y a un qui a dit qu’il a trouvé la clé de Guy sur sa porte. Or il n’a jamais fait ça. Donc lui, il est entré (…) Ils ont trouvé leur jeu, ils ont commencé à jouer, c’est après qu'il y a un autre ami qui est venu qui dit qu’il voulait voir Guy (…) Son petit-frère est parti le réveiller, il s’en va le trouver, il est bizarre. Sa figure est noire, il est devenu raide (…) On dit qu’il a vomi, il a lutté avec son drap jusqu’à le drap est devenu boule, voilà tout ce que je sais'', a ajouté la comédienne.