Côte d’Ivoire: Pourquoi Ouattara veut renforcer les capacités de l’armée

Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé, mercredi 2 février 2022 à Abidjan, le renforcement de la puissance de feu de l’armée ivoirienne. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux des Forces de Défense et de Sécurité. En sa qualité de Chef suprême des Armées, le président Ouattara s’est également réjoui du ‘’travail remarquable’’ réalisé au cours de l’année écoulée et qui a permis à la Côte d’Ivoire de préserver un climat de paix sociale propice à la mise en œuvre des chantiers de développement. Ci-dessous, de larges extraits de son discours-reconnaissance après les voeux du Général de Corps d’Armée, Chef d’État-Major Général des Armées, Lassina Doumbia.

Alassane Ouattara aux chefs militaires: "Faites en sorte de garder le cap et de le porter encore plus haut"

(…) La Nation ivoirienne vous est reconnaissante pour le sacrifice que vous consentez au quotidien pour maintenir ce havre de paix et de quiétude. Je mesure, comme tous les ivoiriens, l’étendue des efforts que vous déployez et des risques que vous encourez. A ce stade, j’ai une pensée, pour ceux des vôtres qui ont payé le prix de cet engagement à servir la Côte d’Ivoire. Je m’incline devant la mémoire des héros tombés à Tombouctou, des martyrs de la zone opérationnelle Nord et de tous ceux qui sont décédés en service commandé, en mission régulière ou dans le service courant. Je salue leur sacrifice, et vous réitère ma solidarité et celle de la Nation tout entière. J’associe à ces hommages feu le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO qui a été pendant plusieurs années votre Ministre de tutelle.

En ma qualité de Chef suprême des Armées, j’apprécie pleinement le sens et la portée de votre engagement, résumés par les notions de discipline, de patriotisme, d’honneur et de valeur ; engagements essentiels à la vie de la Nation. Je félicite le Chef d'Etat-Major Général des Armées ainsi que tous les Chefs des Grands Commandements qui ont su imprimer cet élan de professionnalisme. Je voudrais par la même occasion, adresser mes vives félicitations à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, ainsi qu’à ses collègues de la Sécurité et des Eaux et Forêts pour leur détermination et leur efficacité à la tête des Forces de Défense et de Sécurité.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs, L’année 2022 s’ouvre dans un contexte de bouleversement sous-régional, qui vient s’ajouter aux préoccupations sécuritaires anciennes. Sur ce point, je salue votre esprit d’anticipation ainsi que les réponses graduées et adaptées que vous avez su apporter. Sur le plan de la sécurité intérieure, les défis seront plus accrus dans un contexte de changements climatiques entraînant l’action néfaste de l’homme sur l’environnement. Ici également, il s’agira de proposer des réponses fermes et pérennes afin de laisser en héritage, un environnement propice aux générations futures. Ainsi, l’incivisme dans la recherche minière, la prédation des forêts et des terres arables tout comme la criminalité dans nos eaux territoriales devront être combattus dans le respect des dispositions légales en la matière.

"Je puis vous assurer de l’appui constant du Gouvernement"

Pour ma part, je puis vous assurer de l’appui constant du Gouvernement quant aux voies et moyens que vous proposerez pour l’atteinte de ces objectifs. Des efforts conséquents ont été faits dans ce sens, notamment l’arrivée prochaine de patrouilleurs de haute mer afin d’accroître la souveraineté de la Marine Nationale dans les eaux sous juridiction nationale. En outre, l’attribution en nombre d’équipements et matériels roulants, de moyens d’acquisition de renseignements et d’intervention rapide pour les unités en opérations dans le Nord du pays participe de la volonté de faire front efficacement contre toutes les menaces. Enfin, la mise en œuvre du processus de dotation en effets et équipements individuels du soldat, contribuera à améliorer vos conditions de travail.

J’attends donc de chacun de vous, à quel que niveau que ce soit, de chaque Chef, de chaque Responsable, de chaque Commandant d’unité, chaque Chef de service ou Chef de corps, chacun des personnels des Forces de Défense et de Sécurité, que vous fassiez en sorte de garder le cap, et de le porter encore plus haut. Officiers Généraux, Officiers Supérieurs, Je voudrais conclure, en vous réitérant, au seuil de cette nouvelle année, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux. Que l’année 2022 soit une année pleine de joie et de satisfactions, une année riche également de succès et de réussites durant laquelle vous continuerez partout, à l’intérieur du pays comme à l'extérieur, à porter fièrement nos couleurs pour être au service d’une Côte d’Ivoire forte, réconciliée et prospère".