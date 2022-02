CAN - Défaite du Cameroun: Mani Bella aux Ivoiriens ''Je vous aime''

La chanteuse camerounaise, Mani Bella, n’est pas restée silencieuse face aux railleries des Ivoiriens suite à l’élimination des Lions Indomptables du Cameroun en demi-finale de la Can 2021.

Mani Bella: ‘’ Nous, on sort quand même en demi-finale ‘’

L’un des points marquants de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021), est la gueguerre née entre supporters camerounais et ivoiriens. Reprochant aux Ivoiriens d’avoir sévèrement critiqué l’organisation de la Can dans leur pays, les supporters camerounais ont déversé leur colère sur les Eléphants de Côte d’Ivoire lors des 8è de finale face à l’Egypte. Serge Aurier et ses coéquipiers ont été hués durant toute la rencontre sanctionnée par la victoire des Egyptiens. Les supporters ivoiriens présents au stade ce jour-là, n’ont pas, non plus, été épargnés. Sur les réseaux sociaux également, les Camerounais ont véritablement nargué les Ivoiriens.

Certains artistes et influenceurs se sont également invités dans ce clash. Mani Bella a fait savoir qu’il s’agissait d’une réplique aux nombreuses provocations des Ivoiriens. La chanteuse avait même décidé de ne plus jamais remettre les pieds en Côte d’Ivoire. "Je ne viendrai plus chez vous (en Côte d’Ivoire)! J'assume. Mais j'attendrai aussi ceux qui viendront chez moi (au Cameroun)’’, a-t-elle indiqué. De leur côté, les supporters ivoiriens se sont aussi braqués contre les Lions Indomptables du Cameroun qui se sont finalement inclinés face aux Pharaons d’Egypte en demi-finale.

Cette défaite camerounaise a suscité des scènes de joie chez des Ivoiriens qui n’ont pas manqué de narguer les Camerounais. Quant à Mani Bella, elle n’est pas restée silencieuse après l’élimination du Cameroun. ‘’Nous, on sort quand même en demi-finale. Je ne connais même pas la dernière fois que vous avez joué la demi-finale d'une CAN. Bref... Nous sommes quittes ! Au revoir. C'est mon dernier mot sur cette affaire... C'est tout ! Mais malgré vos "braisages", je vous aime quand même un peu... Bye‘’, a-t-elle posté sur sa page Facebook.