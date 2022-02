Lesly 5Etoil: Les seins dehors, l'influenceuse montre tout à ses abonnés

Lesly 5Etoil est une jeune influenceuse et blogueuse ivoirienne suivie par près de 45 000 personnes quotidiennement sur son réseau social favori, Facebook.

Réputée pour ses tenues osées, Lesly 5Etoil fait fondre ses followers

Lesly 5Etoil qui se fait appeler la Gloire glorieuse, est très connue dans la blogosphère ouest-africaine comme une influenceuse attirée par les tenues les plus sexy et parfois foudroyantes.

Des tenues très avantageuses, qui mettent en avant ses atouts, et parfois, elle n'hésite pas à aller un peu plus loin. C’est d’ailleurs le cas depuis quelques jours. La blogueuse basée en Europe, a multiplié vidéos et photos ces 5 derniers jours.

Le clou a été donné ce vendredi dans la matinée où la jeune femme a changé sa photo de profil avec un cliché qui laissait entrevoir aisément sa poitrine au travers d'un filet noir porté sur un jean. Sur l’image, Lesly 5Etoil présente ses nichons aux tétons rosés et bien pointus.

Les tenues sexy comme celle-ci, elle en met plein les yeux de ses abonnés qui ont fini par s’habituer à l’extravagance de la blogueuse présentée comme une championne des clashs avec ses compatriotes influenceuses telles que Emma Lohoues et Aya Robert.

Lesly 5Etoil n’hésite pas également à faire parler d’elle à l'échelle internationale comme cela a été le cas récemment dans la guéguerre opposant Ivoiriens et Camerounais autour de leurs sélections nationales respectives à la CAN 2021 au Cameroun.

Lesly avait copieusement invectivé Coco Emilia qui s’est réjouie sur la toile de l'élimination des Eléphants de Côte d'Ivoire à la CAN.