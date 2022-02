Mali-Adama Ben Diarra (leader jeunesse) : "Barkhane est un échec"

Adama Ben Diarra, leader de la jeunesse malienne, fait partie des personnalités sanctionnées par l'Union européenne au lendemain de l'expulsion de l'ambassadeur français du Mali par les autorités de la transition. Il se dit "heureux de recevoir ces sanctions" et crie à l'échec de l'opération Barkhane dans son pays.

Sanctionné par l'UE : Adama Ben Diarra attaque la France

Dans une interview accordée au site abamako, Adama Ben Diarra a réagi aux sanctions de l'Union européenne dont il est l'objet. Vendredi 4 février 2022, l'UE a annoncé des sanctions contre cinq personnalités de la junte malienne. Il s'agit notamment du Premier ministre Choguel Maïga, Malick Diaw, le président du Conseil national de transition (CNT), Malick Diaw, le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Wagué et Adama Ben Diarra.

L'Union européenne affirme que ces personnalités politiques sont "responsables d'actions qui entravent et compromettent le bon déroulement de la transition politique au Mali". "C'est un honneur et nous sommes très heureux de recevoir ces sanctions, parce qu'on a juré de mourir pour la patrie et pour libérer la patrie, et j'ai reçu les félicitations du peuple malien", s'est prononcé Ben Diarra.

Il a également expliqué "Barkhane est un échec". "Pour nous, la France et toutes ces forces doivent dégager et nous sollicitons la coopération militaire avec la Russie. Depuis les premières heures de l'indépendance du Mali, nous avons eu la coopération sur le plan militaire avec la Russie, et nous avons des souvenirs radieux avec la Russie", a-t-il ajouté.

Le Mali, faut-il le souligner, face aux "propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment" et à "la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées", a expulsé le lundi 31 janvier 2022 Joël Myer, l'ambassadeur de France au Mali.